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Президент РК принял и.о. министра сельского хозяйства

25 Августа 2021 19:56
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Президент РК принял и.о. министра сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет и.о. министра о текущем состоянии агропромышленного комплекса страны и системных мерах, направленных на его устойчивое развитие.

Ербол Карашукеев проинформировал Президента о задачах по развитию растениеводства, включая производство востребованных сельхозкультур, цифровизацию и внедрение технологий точного земледелия, создание современной системы семеноводства.

Наряду с этим руководитель профильного ведомства доложил о планах по развитию животноводства, использованию космического мониторинга и дистанционного зондирования для контроля видового состава растений на полях и пастбищах.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о работе по совершенствованию мер государственной поддержки и механизмов субсидирования, а также о реформировании ветеринарной службы, аграрной науки, системы подготовки кадров.

Основные направления реформирования отрасли будут реализованы в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-25 годы.

В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений, направленных на развитие производства готовой переработанной продукции, организацию качественного и своевременного проведения уборочных работ, обеспечение кормами животноводческой отрасли в предстоящий зимний период.


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#Президент Казахстана   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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