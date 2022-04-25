Президент РК поддержал инициативу Пекина о проведении коллективных миссий в рамках ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев принял члена Государственного совета, Министра обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ, находящегося в Казахстане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В начале беседы Глава государства дал положительную оценку реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года и рабочей поездки в КНР в феврале 2022 года.

Было отмечено, что ключевым ориентиром в этой работе является утвержденная на высшем уровне Декларация о долговременном стратегическом партнерстве между двумя странами.

«В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими государствами. 30 лет назад мы начинали буквально с пустого места, а сейчас являемся стратегическими партнерами. Достигнуты очень большие результаты экономического сотрудничества. Казахстан и Китай являются близкими партнерами на мировой арене, прежде всего в рамках ООН и других международных организаций. Поэтому я вполне удовлетворен нынешним уровнем развития взаимоотношений между нашими странами, но в то же время считаю, что это сотрудничество должно развиваться поступательно, не стоять на месте и достигать новых результатов», – уверен Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в Казахстане возлагают большие надежды на запланированный на сентябрь 2022 года государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну. По мнению Главы государства, предстоящие переговоры придадут новый мощный импульс развитию казахско-китайских связей.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества в миротворческой и военно-технической сферах.

В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал готовность нашей страны к расширению географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих операциях ООН. В этой связи Президент поддержал инициативу Пекина о проведении коллективных миссий в рамках этой универсальной организации.

В свою очередь Вэй Фэнхэ подтвердил готовность китайской стороны к дальнейшему развитию тесной кооперации в этой области. По его мнению, прогрессу в данном направлении во многом способствуют проводимые в Казахстане масштабные преобразования, нацеленные на повышение потенциала Вооруженных сил и укрепление обороноспособности страны. Министр дал высокую оценку внутренней и внешней политики Казахстана.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.