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Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»
24 Июля 2022 18:14

Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой нашей страны – орденом «Алтын Қыран», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В рамках программы официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи ордена саудовской стороне.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду. Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры. Также Глава государства принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии и провел встречи с руководителями крупнейших компаний. В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию подписаны 13 документов.


Фото: пресс-служба Акорды


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