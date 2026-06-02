Президент: Развитие Конаева и Алатау придаст импульс всему региону

— В предстоящее время пройдут выборы в Курултай, будет создан Халық кеңесі. В настоящее время в Парламенте вносятся изменения в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении». После вступления этих поправок в силу влияние маслихатов возрастет.



Народные избранники на местах будут напрямую влиять на распределение бюджета, что усилит контроль со стороны местной представительной власти за расходованием средств в областях и городах. Этот важный шаг повысит финансовую самостоятельность регионов.



Как известно, в этом году будет ровно 4 года с момента присвоения городу Қонаев статуса областного центра. В городе проводится масштабная работа. Город постепенно укрепляет свое положение как административного, туристического и делового центра. Это заслуга акима — Марата Султангазиева. Алматинская область обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего устойчивого развития, а потенциал региона уже привлек внимание инвесторов. Развитие городов Қонаев и Алатау, безусловно, придаст новый импульс процветанию всего региона. Если мы объединим усилия и будем активно работать, то достигнем всех поставленных целей. На сегодняшнем заседании присутствуют авторитетные, известные граждане региона. Выражаю вам свою искреннюю признательность за большой вклад в развитие Алматинской области и процветание нашей страны, — сказал Глава государства.