Президент представит целостное видение будущего ООН — постпред Умаров

— Известно, что юбилейный саммит Генеральной Ассамблеи ООН имеет широкую программу. В мероприятии примут участие более 100 глав государств, заинтересованных сторон и мировых лидеров. В чем особенность данной встречи, и что ожидать от юбилейной 80-й сессии ГА ООН?

— 80-я сессия Генассамблеи — это важный рубеж. Восьмидесятилетие ООН напоминает, что современная система международных отношений выросла из уроков Второй мировой войны. Сегодня мир снова сталкивается с кризисами, которые невозможно решить в одиночку.

Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании 8 сентября: «ООН по-прежнему не имеет альтернативы и должна оставаться главной площадкой переговоров для справедливого решения международных проблем».

Особенность юбилейной сессии в том, что лидеры соберутся не ради протокольных выступлений, а ради поиска решений. Международное сообщество сталкивается с геополитической фрагментацией, ростом конфликтов, угрозами в цифровой и биологической сферах, кризисом доверия к международному праву. От этой встречи ждут подтверждения универсальности Устава и конкретных шагов — ускорения работы по Целям устойчивого развития и укрепления механизмов мира и безопасности. Казахстан участвует с ясной задачей: внести вклад в обновление многосторонней системы так, чтобы она реально служила интересам всех государств — больших и малых.

— В ходе саммита ожидается подведение итогов работы организации. Какие положительные моменты можно отметить? Как казахстанская сторона оценивает результаты работы ООН?

— При всех трудностях ООН остается незаменимой площадкой, где государства ведут диалог и находят решения. Работа Организации строится вокруг трех направлений — мир и безопасность, развитие и права человека. Мы оцениваем ее деятельность не по декларациям, а по реальным результатам, которые отражаются на жизни людей. ООН провела десятки миротворческих операций, спасла миллионы жизней гуманитарной помощью и задала глобальную повестку развития.

Казахстан также действует практично. Важным шагом стало открытие в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития — инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, утвержденной консенсусной резолюцией Генассамблеи.

В сфере безопасности Казахстан усилил вклад в миротворчество. Впервые мы направили национальный контингент на Голанские высоты и самостоятельно обеспечили его ротацию. Сегодня 160 военнослужащих служат под флагом ООН, а центр KAZCENT — единственный сертифицированный в Центральной Азии — готовит миротворцев по современным направлениям, включая киберустойчивость и работу с беспилотными системами.

Неизменным приоритетом остаются разоружение и нераспространение. Казахстан, добровольно отказавшийся от ядерного арсенала, продвигает инициативы, укрепляющие доверие и международные режимы. Международный день против ядерных испытаний, инициатива Казахстана по созданию Международного агентства по биобезопасности и предложение о трастовом фонде для помощи жертвам ядерных испытаний и восстановления окружающей среды, напрямую связанном с наследием Семипалатинского полигона, — примеры того, как даже средняя держава может предлагать решения глобального масштаба.

Климатическая повестка занимает особое место. В 2026 году Казахстан совместно с ООН проведет Региональный экологический саммит. По нашей инициативе Генассамблея провозгласила 2026 год Международным годом волонтеров для устойчивого развития, что позволит вовлечь миллионы людей в практические проекты — от экологии и климата до социальной защиты.

Региональное измерение всегда было в центре нашего внимания. Мы продвигаем общие интересы Центральной Азии и идеи мира и сотрудничества. Предложение о создании Зоны мира, безопасности и сотрудничества в регионе, а также действующие механизмы — Международный фонд спасения Арала и Центральноазиатская зона, свободная от ядерного оружия, — отражают эту линию.

На глобальном уровне Казахстан вместе с партнерами продвигает укрепление политической поддержки международного гуманитарного права.

В целом, это лишь часть нашей работы. За тридцать лет членства в ООН Казахстан утвердился как зрелый и ответственный участник международных отношений и подтвердил свой выбор в пользу многосторонности. Для нас важно, чтобы за словами следовали действия — от миротворческих миссий и гуманитарных инициатив до климатических и региональных проектов. Именно в таком практичном и ответственном ключе мы оцениваем деятельность ООН.

— Ожидается, что в ходе встречи возможно будет переосмысление роли ООН в XXI веке. По Вашему мнению, что нужно реформировать для более эффективной работы?

— Речь идет о необходимости системного обновления. Казахстан убежден, что реформы должны не ослабить, а укрепить ООН. В центре внимания остается Совет Безопасности, состав которого уже не отражает геополитическую реальность XXI века. Без расширения за счет развивающихся стран, а также более активного участия средних держав доверие к его решениям будет снижаться.

Роль Генеральной Ассамблеи, напротив, возрастает. Казахстан считает важным ее институциональное укрепление — развитие преемственности, памяти и эффективности. Мы поддерживаем инициативу Генерального секретаря, направленную на повышение эффективности, подотчетности и результативности всей системы.

Наряду с этим реформы должны учитывать новые вызовы: цифровые технологии, биобезопасность, климат и искусственный интеллект. Лишь так ООН сохранит уникальность и действенность в XXI веке.

— В начале августа было подписано Соглашение между Правительством Казахстана и ООН о создании Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Расскажите подробнее о данной инициативе и первых конкретных шагах.

— Учреждение Центра — стратегическая инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева, утвержденная консенсусной резолюцией Генассамблеи. Этот шаг демонстрирует стремление Казахстана усиливать потенциал ООН через конкретные механизмы, приносящие прямую пользу странам Центральной Азии и Афганистана.

Центр станет площадкой, где государства смогут согласовывать стратегии и объединять ресурсы, а международная поддержка будет направляться на приоритетные задачи региона. Его мандат включает координацию деятельности агентств и программ ООН, развитие инфраструктуры, укрепление национальных компетенций и формирование устойчивых экономических связей. Приоритеты определены ясно: вода, энергетика и климат; устойчивые города и урбанизация; цифровые решения; образование и социальные услуги; устойчивое финансирование.

В условиях растущих запросов и ограниченных ресурсов особое значение имеет координация. Казахстан уже создал для этого базу: в здании UN Plaza в Алматы под одной крышей работают 18 подразделений ООН. Такой формат укрепляет принцип ООН Deliver as One, повышает согласованность системы и обеспечивает ощутимые результаты. Эту экосистему усиливают Центр цифровых решений ООН и Астанинский хаб государственной службы — опорные платформы для инноваций и обмена опытом.

Таким образом, речь идет не о символическом присутствии ООН, а о создании инструментов, которые помогают региону быстрее продвигаться к целям Повестки-2030.

— Ожидается участие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Генеральной Ассамблее ООН. Какая повестка дня будет у Главы государства, и на какие вопросы Казахстан намерен акцентировать внимание мирового сообщества?

— Глава нашего государства выступит одним из первых на открытии Общих дебатов 80-й сессии. Его обращение обозначит ключевые приоритеты нашей страны: укрепление международного мира и безопасности, ядерное разоружение и нераспространение, развитие глобальной повестки устойчивого развития, климатическую и водную безопасность, цифровую трансформацию и построение инклюзивного общества.

Вместе с тем Президент представит целостное видение будущего ООН и подчеркнет роль Казахстана как ответственной средней державы, способной предлагать практические решения.

Подробные акценты прозвучат с трибуны, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это будет содержательное послание о будущем многосторонности, укреплении доверия и развитии международного сотрудничества.

