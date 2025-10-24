Президент предложил сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты

Формирование однопалатного Парламента только по партийным спискам будет способствовать институциональному укреплению партий, их системной работе с избирателями, а значит пойдет на пользу нашей государственности.

— В этом нет никакого регресса или отказа от демократических принципов. В моем предложении присутствует здравый политический смысл, продиктованный искренней заботой о нашей стране. На региональном же уровне, где имеют место прямые, регулярные контакты граждан с властью, свою активную работу и полезную роль должны показать маслихаты и акиматы. За последние годы мы значительно расширили институт прямой выборности. Она была введена сначала для акимов сел, затем — для акимов районов и потом для городов областного значения. Поэтому в Казахстане практически каждый месяц проходят различные электоральные кампании, такая политическая практика применительно к нашему региону является уникальной. Нам всем нужно присмотреться к этому новому явлению с точки зрения целесообразности, если имеются нежелательные последствия, нужно принять меры. Реформы — это живой процесс, здесь нет места излишнему консерватизму. Считаю, что на местном уровне надо сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты.