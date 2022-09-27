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Президент предложил предоставить Туркестану статус духовно-исторической столицы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Сентября 2022, 13:08
Президент предложил предоставить Туркестану статус духовно-исторической столицы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предоставить Туркестану статус духовно-исторической столицы предложил Глава государства, выступая на встрече с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«В Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. А в прошлом году городу было присвоено звание духовной столицы тюркского мира. Это означает, что Туркестан высоко ценится всеми тюркскими народами. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому, думаю, что Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось о прибытии Президента РК с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи.


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