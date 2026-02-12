Президент Казахстана поздравил участников международного турнира UAE SWAT Challenge-2026

Команда Kazakhstan C стала абсолютным победителем престижного турнира, а команда Kazakhstan А заняла второе место в общем зачете.

Глава государства отметил отличную профессиональную, физическую и боевую подготовку отечественных бойцов, представляющих СГО, МВД, КНБ, а также проявленные ими волю к победе и высокий дух патриотизма. Президент пообещал должным образом отметить спецназовцев — участников соревнований, в которых приняли участие 109 команд из 48 стран.

Напомним, на соревнованиях нашу страну представляли пять сборных команд, включающие сотрудников Службы государственной охраны, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел.

По итогам выступления казахстанские команды показали один из лучших результатов за всю историю участия страны в этом турнире.

В общекомандном зачете Kaz SWAT Team C заняла первое место, а Kaz SWAT Team A — второе.

Особое внимание заслуживает команда Tomiris, которая стала лидером среди женских команд, опередив даже некоторые мужские сборные из других стран.