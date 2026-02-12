Казахстанские спецподразделения завоевали золото и серебро на турнире в Дубае
Казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge — 2026 в Дубае, передает агентство Кazinform.
В этом году участие принимали 109 команд спецподразделений из 48 стран мира.
На соревнованиях нашу страну представляли пять сборных команд, включающие сотрудников Службы государственной охраны, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел.
По итогам выступления казахстанские команды показали один из лучших результатов за всю историю участия страны в этом турнире.
В общекомандном зачете Kaz SWAT Team C заняла первое место, а Kaz SWAT Team A — второе. Третье место досталось команде из Китая.
Остальные казахстанские команды также выступили достойно:
- Kaz SWAT Team B — восьмое место,
- Kaz SWAT Team Tomiris — восемнадцатое,
- Kaz SWAT Team D — двадцатое.
Особое внимание заслуживает команда Tomiris, которая стала лидером среди женских команд, опередив даже некоторые мужские сборные из других стран.
Отметим, что турнир UAE SWAT Challenge длился пять соревновательных дней.