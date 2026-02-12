РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:42, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанские спецподразделения завоевали золото и серебро на турнире в Дубае

    Казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge — 2026 в Дубае, передает агентство Кazinform.

    Казахстанские спецподразделения завоевали золото и серебро на турнире в Дубае
    Фото: МВД РК

    В этом году участие принимали 109 команд спецподразделений из 48 стран мира.

    На соревнованиях нашу страну представляли пять сборных команд, включающие сотрудников Службы государственной охраны, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел. 

    Казахстанские спецподразделения завоевали золото и серебро на турнире в Дубае
    Фото: СГО РК

    По итогам выступления казахстанские команды показали один из лучших результатов за всю историю участия страны в этом турнире.

    В общекомандном зачете Kaz SWAT Team C заняла первое место, а Kaz SWAT Team A — второе. Третье место досталось команде из Китая.

    Остальные казахстанские команды также выступили достойно:

    • Kaz SWAT Team B — восьмое место, 
    • Kaz SWAT Team Tomiris — восемнадцатое, 
    • Kaz SWAT Team D — двадцатое.

    Особое внимание заслуживает команда Tomiris, которая стала лидером среди женских команд, опередив даже некоторые мужские сборные из других стран.

    Отметим, что турнир UAE SWAT Challenge длился пять соревновательных дней. 

    Военные ОАЭ Дубай Силовые структуры Медаль
