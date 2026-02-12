Казахстанские спецподразделения завоевали золото и серебро на турнире в Дубае

В этом году участие принимали 109 команд спецподразделений из 48 стран мира.

На соревнованиях нашу страну представляли пять сборных команд, включающие сотрудников Службы государственной охраны, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел.

Фото: СГО РК

По итогам выступления казахстанские команды показали один из лучших результатов за всю историю участия страны в этом турнире.

В общекомандном зачете Kaz SWAT Team C заняла первое место, а Kaz SWAT Team A — второе. Третье место досталось команде из Китая.

Остальные казахстанские команды также выступили достойно:

Kaz SWAT Team B — восьмое место,

Kaz SWAT Team Tomiris — восемнадцатое,

Kaz SWAT Team D — двадцатое.

Особое внимание заслуживает команда Tomiris, которая стала лидером среди женских команд, опередив даже некоторые мужские сборные из других стран.

Отметим, что турнир UAE SWAT Challenge длился пять соревновательных дней.