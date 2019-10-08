+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 389.00 EUR 426.85
RUB 5.99 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент потребовал скорее решить проблемы дольщиков в столице

8 Октября 2019 12:03
Поделиться:
Президент потребовал скорее решить проблемы дольщиков в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблему дольщиков столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Президент поручил увеличить количество прямых международных авиарейсов
Глава государства  поручил определить  конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ Президент сделал замечание по поводу строительства газопровода «Сарыарка» Касым-Жомарт Токаев поручил  активизировать расследование по делу  «Астана LRT»

«Скорейшего решения требует проблема долевого строительства. В городе остается 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждут 13,5 тысяч дольщиков. На решение этой проблемы в 2018-2019 годах выделено 40 млрд тенге. Но освоено лишь 4,5 млрд., при этом акимат дополнительно просит 175 млрд тенге», - сказал Президент на совещании по вопросам развития столицы.

Касым-Жомарт Токаев попросил прокомментировать ситуацию акима города Алтая Кульгинова.

«По каждому дому у нас принята Дорожная карта. Были такие проблемы, как отсутствие проектно-сметной документации. Многие мошенники, которые обманули жителей, которых посадили и они несут ответственность по закону, они потеряли документы, они просто их не отдали. Все лето мы занимались подготовкой документов, работали с финансовыми институтами, банками второго уровня и с нашими центральными госорганами. По каждому есть конкретный план. Мы Ваше поручение выполним», - заверил аким.

Между тем, Глава государства высказал тревогу по поводу растущего количества мошенников.

«Прозвучало слово «мошенники», их развелось немало, особенно среди строителей. Я обращаюсь к Генеральной прокуратуре и МВД. Надо конкретно заняться решением этих проблем. Мошенники должны сидеть в тюрьме, поскольку своими действиями они покушаются на основополагающие права наших граждан. Они обманывают наших граждан, оставляют их на улице. И государство в этих условиях не должно оставаться безучастным. Действуйте и доложите», - поручил К. Токаев.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы .

Глава государства озвучил задачи по развитию города.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Строительство, Реализация Послания,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив