Президент потребовал скорее решить проблемы дольщиков в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблему дольщиков столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скорейшего решения требует проблема долевого строительства. В городе остается 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждут 13,5 тысяч дольщиков. На решение этой проблемы в 2018-2019 годах выделено 40 млрд тенге. Но освоено лишь 4,5 млрд., при этом акимат дополнительно просит 175 млрд тенге», - сказал Президент на совещании по вопросам развития столицы.

Касым-Жомарт Токаев попросил прокомментировать ситуацию акима города Алтая Кульгинова.

«По каждому дому у нас принята Дорожная карта. Были такие проблемы, как отсутствие проектно-сметной документации. Многие мошенники, которые обманули жителей, которых посадили и они несут ответственность по закону, они потеряли документы, они просто их не отдали. Все лето мы занимались подготовкой документов, работали с финансовыми институтами, банками второго уровня и с нашими центральными госорганами. По каждому есть конкретный план. Мы Ваше поручение выполним», - заверил аким.

Между тем, Глава государства высказал тревогу по поводу растущего количества мошенников.

«Прозвучало слово «мошенники», их развелось немало, особенно среди строителей. Я обращаюсь к Генеральной прокуратуре и МВД. Надо конкретно заняться решением этих проблем. Мошенники должны сидеть в тюрьме, поскольку своими действиями они покушаются на основополагающие права наших граждан. Они обманывают наших граждан, оставляют их на улице. И государство в этих условиях не должно оставаться безучастным. Действуйте и доложите», - поручил К. Токаев.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы .

Глава государства озвучил задачи по развитию города.