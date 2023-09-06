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    21:29, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области

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    Фото: t.me/aqorda_resmi
    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ходом строительства центра олимпийской подготовки.

    Как доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, на сегодняшний день завершено возведение атлетического манежа, ледовой арены, многофункционального спортивного зала, зала для художественной и спортивной гимнастики, административного здания и гостиницы. Заканчивается строительство плавательного бассейна, зала единоборств, стрельбища, стадиона с трибунами и лукодрома.
    Теги:
    Конаев Спорт Президент Казахстана Алматинская область Видео Строительство Главная для mail.ru Президент
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