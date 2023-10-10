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    16:41, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Президент поручил ввести новую ТЭЦ Кызылорды в эксплуатацию в установленные сроки

    Президент поручил ввести новую ТЭЦ Кызылорды в эксплуатацию в установленные сроки
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Президенту представлен проект новой теплоэлектроцентрали города Кызылорды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В прошлом году министерство энергетики подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в областном центре. Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта – 215 млрд тенге.

    По словам акима области, подготовка к строительству идет полным ходом. Теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.

    Действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90 %. Помимо этого, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 километра.

    Ознакомившись с проектом, Касым-Жомарт Токаев отметил его важность для укрепления энергетической безопасности страны.

    Глава государства поручил Правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.

    Теги:
    Президент Кызылорда Кызылординская область ТЭЦ Строительство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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