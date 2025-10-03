Президент поручил ускорить строительство автодороги «Торгай — Иргиз»

— Президент поручил Правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту «Торгай — Иргиз» и других дорог в западном направлении, — написал Руслан Желдибай.

Напомним, в Костанайской области идет строительство стратегически важного автодорожного коридора «Центр — Запад».

Работы начались в июне одновременно в двух точках — в городе Аркалыке и в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области.

Строительство охватывает автодорогу по маршруту «Астана — Жантеке — Егиндиколь — Аркалык — Торгай — Иргиз» общей протяженностью 865 км.

Как ранее сообщалось, новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км.

Одновременно работы ведутся на двух направлениях — из города Аркалык в сторону города Астана и из села Торгай в сторону села Иргиз. Это создаст мощный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения.