телерадиокомплекс президента РК
    16:13, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент поручил ускорить строительство автодороги «Торгай — Иргиз»

    Помощник-пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай заявил, что Президент поручил ускорить строительство дороги «Торгай — Иргиз», передает агентство Kazinform.

    Строительство коридора «Центр - Запад» с выходом на ТМТМ стартовало в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    — Президент поручил Правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту «Торгай — Иргиз» и других дорог в западном направлении, — написал Руслан Желдибай.

    Напомним, в Костанайской области идет строительство стратегически важного автодорожного коридора «Центр — Запад».

    Работы начались в июне одновременно в двух точках — в городе Аркалыке и в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области.

    Строительство охватывает автодорогу по маршруту «Астана — Жантеке — Егиндиколь — Аркалык — Торгай — Иргиз» общей протяженностью 865 км.

    Как ранее сообщалось, новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км.

    Одновременно работы ведутся на двух направлениях — из города Аркалык в сторону города Астана и из села Торгай в сторону села Иргиз. Это создаст мощный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения.

     

    Дороги Акорда Руслан Желдибай Регионы Строительство
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
