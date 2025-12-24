РУ
    17:37, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент поручил проанализировать причины несчастных случаев на производстве в Астане

    На совещании по развитию Астаны Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры по усилению безопасности на производстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    завод
    Фото: Акорда

     — С начала года на предприятиях города пострадало 32 человека, погибло 12. Акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве. Необходимо изучить возможные риски на рабочих местах и заняться профилактикой несчастных случаев. Требуется провести тщательный анализ причин каждого несчастного случая и извлекать их них соответствующие уроки, — сказал Президент.

    Ранее на совещании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечить качество строящегося жилья и поручил усилить ответственность строительных компаний.

    Диана Калманбаева
