Президент поручил проанализировать причины несчастных случаев на производстве в Астане
На совещании по развитию Астаны Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры по усилению безопасности на производстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— С начала года на предприятиях города пострадало 32 человека, погибло 12. Акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве. Необходимо изучить возможные риски на рабочих местах и заняться профилактикой несчастных случаев. Требуется провести тщательный анализ причин каждого несчастного случая и извлекать их них соответствующие уроки, — сказал Президент.
Ранее на совещании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечить качество строящегося жилья и поручил усилить ответственность строительных компаний.