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    20:33, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Президент подписал Указ о проведении республиканского референдума по вопросу строительства АЭС

    касым-жомарт токаев подписал указ президент
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» Глава государства постановил:

    1. Провести 6 октября 2024 года республиканский референдум.
    2. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».
    3. Официально опубликовать настоящий Указ в средствах массовой информации 3 сентября 2024 года.
    4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.
    5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.
    6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

    Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где сообщил точную дату проведения референдума по строительству атомной электростанции. 

     

    Теги:
    Акорда Касым-Жомарт Токаев Энергетика АЭС Строительство Референдум Атомная энергетика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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