Президент подписал Указ о проведении республиканского референдума по вопросу строительства АЭС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» Глава государства постановил:

Провести 6 октября 2024 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Официально опубликовать настоящий Указ в средствах массовой информации 3 сентября 2024 года. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где сообщил точную дату проведения референдума по строительству атомной электростанции.