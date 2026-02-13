Президент подписал поправки по вопросам охранной деятельности и жилищных отношений

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, документ был инициирован депутатами Мажилиса по поручению Главы государства.

Согласно закону, владельцы гражданского и служебного нарезного оружия обязаны предоставлять его для проведения контрольного отстрела. В случае несвоевременного прохождения процедуры МВД будет приостанавливать разрешения первой и второй категорий.

Для юридических лиц, владеющих оружием, вводится требование сдавать его и патроны на хранение в органы внутренних дел в течение 10 рабочих дней при приостановлении своей деятельности.

Закон также устанавливает новые обязанности для субъектов охранной деятельности: предоставление обязательной отчетности в уполномоченный орган, уведомление о приостановлении или возобновлении деятельности в течение пяти рабочих дней. Вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также к рядовым сотрудникам охраны.