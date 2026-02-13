РУ
    19:27, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент подписал поправки по вопросам охранной деятельности и жилищных отношений

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    закон
    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним, документ был инициирован депутатами Мажилиса по поручению Главы государства.

    Согласно закону, владельцы гражданского и служебного нарезного оружия обязаны предоставлять его для проведения контрольного отстрела. В случае несвоевременного прохождения процедуры МВД будет приостанавливать разрешения первой и второй категорий.

    Для юридических лиц, владеющих оружием, вводится требование сдавать его и патроны на хранение в органы внутренних дел в течение 10 рабочих дней при приостановлении своей деятельности.

    Закон также устанавливает новые обязанности для субъектов охранной деятельности: предоставление обязательной отчетности в уполномоченный орган, уведомление о приостановлении или возобновлении деятельности в течение пяти рабочих дней. Вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также к рядовым сотрудникам охраны.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
