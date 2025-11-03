Президент Нигерии готов встретиться с Трампом после обвинений со стороны США
Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что готов встретиться в ближайшие дни с Дональдом Трампом в связи с обвинениями со стороны США в геноциде христиан в Нигерии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил специальный советник Тинубу по политическим коммуникациям Дэниэл Бвала.
— И президент Бола Тинубу, и президент Дональд Трамп заинтересованы в борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма, — отметил Бвала в Х. — Что касается разногласий по вопросу о том, действительно ли террористы в Нигерии нападают только на христиан или же на людей разных религиозных убеждений, эти разногласия, если они существуют, подлежат обсуждению и разрешению двумя лидерами во время встречи в ближайшие дни в президентском дворце [в Нигерии] или в Белом доме.
1 ноября Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против «исламских террористов» в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, пообещал их защищать.
Тинубу отверг обвинения президента США. Он заявил, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям жизни государства и «не принимает во внимание последовательные и искренние усилия» правительства страны «по обеспечению свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев».
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.