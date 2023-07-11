Президент: Наша задача – обеспечить надежное теплоснабжение Астаны как минимум на 10 лет вперед

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной в Астане. Об этом сегодня заявил Президент на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Город стремительно растет, нагрузка на инженерные сети неуклонно увеличивается. Поэтому необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной. Поручаю в месячный срок внести соответствующие предложения. Наша задача – обеспечить надежное теплоснабжение Астаны как минимум на десять лет вперед. Это крайне важно для устойчивого развития столицы. Этот вопрос имеет стратегическое значение с учетом особой роли столицы как административного и политического центра государства. Астана выступает локомотивом прогресса нашей страны, поэтому должна быть образцом стабильности и устойчивого развития. В целом, Правительству следует держать на контроле подготовку к отопительному сезону во всех регионах. Нельзя допустить повторения ситуации, когда в Экибастузе жители остались без тепла в 30-градусный мороз. Уже середина лета, времени осталось не так много, поэтому все необходимые работы должны быть завершены до наступления зимнего сезона. Следует принять все необходимые меры, чтобы до наступления холодов привести в надлежащее состояние теплоисточники и коммунальные сети по всей стране. Для этого требуется эффективная и слаженная работа центральных и местных исполнительных органов, а также ответственный подход подрядчиков и собственников теплоисточников», - сказал Президент.

Ранее в ходе совещания Глава государства заявил о необходимости обеспечения надежного теплоснабжения столицы.