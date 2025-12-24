Президент методично и последовательно проводит политику по повышению статуса рабочих профессий — Госсоветник РК

На форуме приняли участие также заместитель Премьер-Министра — министр культуры и информации Аида Балаева, министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, исполнительный секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек.

В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев методично и последовательно проводит политику по продвижению культа труда, повышению статуса рабочих профессий.

— В каждом ключевом выступлении Главы государства звучит мысль о необходимости формирования в обществе культа труда, уважения к профессиональному мастерству, к честной и ответственной работе. Все это в совокупности формирует принципы и ценности Справедливого Казахстана — прогрессивного общества ответственных и трудолюбивых граждан, вносящих весомый вклад в развитие страны, — отметил Госсоветник.

Он подчеркнул, что уважение к труду, преемственность поколений и поддержка работающей молодежи остаются в числе приоритетов государственной политики:

— Самое главное — все проводимые реформы имеют еще один ключевой смысл — они ориентированы на будущее поколение. Чтобы молодёжь видела, что в Казахстане можно добиться успеха честным трудом — через профессию, знания и мастерство. Что важен любой добросовестный труд. Трудолюбивый профессионал своего дела будет востребован всегда и везде, — сказал Ерлан Карин.

В ходе форума состоялась церемония вручения государственных наград лучшим представителям рабочих профессий.

Также были награждены победители республиканского конкурса «Еңбек жолы» по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи» и «Лучший молодой работник производства». Кроме того, в рамках мероприятия чествовали победителей конкурса «Ерлік пен еңбек дастаны», а также участников проекта «Жұмысшы жастар аманаты», направленного на поддержку и развитие потенциала рабочей молодежи.

Участники мероприятия отмечали, что принимаемые государством меры способствовали продвижению роли человека труда в современном обществе и дали ощутимый импульс популяризации рабочих специальностей. Торжественная церемония подведения итогов Года рабочих профессий стала еще одним подтверждением уважения к профессионализму и ответственности людей, которые своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в развитие Казахстана.

Напомним, в ходе торжественного мероприятия выступила также заместитель Премьер-Министра — министр культуры и информации Аида Балаева. Она отметила, что в настоящее время в Казахстане по рабочим специальностям трудятся около 1,2 миллиона молодых людей.