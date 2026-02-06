РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:12, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Кубы готов к переговорам с США, но отвергает давление

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что существует длинный список вопросов для обсуждения с США, и его страна готова вести диалог по любому вопросу, но без давления и предварительных условий, с уважением к суверенитету страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Президент Кубы готов к переговорам с США, но отвергает давление
    Фото: thecaravelgu.com

    Президент Кубы сообщил, что правительство готовится к серьезному дефициту топлива, и осудил меры администрации Трампа, приведшие к сокращению поставок нефти на остров.

    — Возмутительно, что такая держава, как США, проводит столь преступную политику в отношении страны, затрагивая продовольствие, транспорт, больницы, школы, экономическое производство и функционирование наших жизненно важных систем, — заявил Мигель Диас-Канель.

    Он заявил, что в течение следующей недели правительство разработает план действий на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с нехваткой топлива.

    Диас-Канель отметил, что кубинцы «не испытывают ненависти» и разделяют ценности североамериканского народа. Однако президент Кубы заявил, что они разрабатывают «план обороны», и подчеркнул, что Куба — миролюбивая страна и не представляет угрозы для США.

    — Мы не находимся в состоянии войны, но готовимся к тому, что нам придется перейти к военному положению, — сообщил Мигель Диас-Канель.

    Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении пошлины на любые товары из стран, которые продают или поставляют нефть на Кубу. Этот шаг оказал давление на Мексику, от которой Куба стала зависеть в поставках нефти после того, как США прекратили экспорт углеводородов из Венесуэлы. 

    Мы также писали о том, что США начали вести переговоры с Кубой.

     

    Рустем Кожыбаев
    Автор
