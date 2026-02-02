США начинают вести переговоры с Кубой

— Мы начинаем вести переговоры с Кубой, — сообщил Дональд Трамп.

Американский лидер сделал заявление на борту самолета AIR FORCE ONE во время полета во Флориду. Однако президент США не сообщил никаких подробностей о том, на каком уровне его администрация в последнее время взаимодействовала с Кубой и когда проходили переговоры.

Заявление было сделано на фоне мер США по прекращению поставок нефти из Венесуэлы и из Мексики, что должно было заставить Кубу сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении пошлины на любые товары из стран, которые продают или поставляют нефть на Кубу. Этот шаг оказал давление на Мексику, от которой Куба стала зависеть в поставках нефти после того, как США прекратили экспорт углеводородов из Венесуэлы