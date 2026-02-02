РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    США начинают вести переговоры с Кубой

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начинают переговоры с кубинскими лидерами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    США начинают вести переговоры с Кубой
    Фото: lubbockonline.com

    — Мы начинаем вести переговоры с Кубой, — сообщил Дональд Трамп.

    Американский лидер сделал заявление на борту самолета AIR FORCE ONE во время полета во Флориду. Однако президент США не сообщил никаких подробностей о том, на каком уровне его администрация в последнее время взаимодействовала с Кубой и когда проходили переговоры.

    Заявление было сделано на фоне мер США по прекращению поставок нефти из Венесуэлы и из Мексики, что должно было заставить Кубу сесть за стол переговоров.

    Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении пошлины на любые товары из стран, которые продают или поставляют нефть на Кубу. Этот шаг оказал давление на Мексику, от которой Куба стала зависеть в поставках нефти после того, как США прекратили экспорт углеводородов из Венесуэлы

    Теги:
    Куба Переговоры Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают