    10:38, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп объявил режим ЧП в США из-за угрозы со стороны Кубы

    Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Белый дом.

    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    — Как президент Соединенных Штатов, я обязан защищать национальную безопасность и внешнюю политику нашей страны. Я считаю, что политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, источник которой полностью или частично находится за пределами Соединенных Штатов, — говорится в сообщении Белого дома.

    Согласно заявлению, правительство Кубы предприняло экстраординарные действия, которые наносят ущерб США и представляют угрозу. В частности Гавана открыто принимает у себя опасных противников Соединенных Штатов и размещает у себя сложные военные и разведывательные объекты, которые напрямую угрожают национальной безопасности США. 

    Кроме того, США заявляют, что кубинский коммунистический режим поддерживает терроризм и дестабилизирует ситуацию в регионе с помощью миграции и насилия.

    Также сообщается, что коммунистический режим преследует и пытает своих политических оппонентов, лишает кубинцев свободы слова и прессы, совершает другие нарушения прав человека.

    В связи с чрезвычайным положением в стране, Трамп считает необходимым и целесообразным ввести тарифную пошлину на импорт товаров, произведенных в иностранном государстве, которое прямо или косвенно продает или иным образом поставляет нефть на Кубу.

    Ранее сообщалось о заявлении Госсекретаря США Марко Рубио, что США ввели карантин в отношении Венесуэлы для контроля за экспортом нефти.

