США готовы применить силу в случае срыва сотрудничества с Венесуэлой

Рубио заявил, что президент Дональд Трамп оставляет за собой право применить военную силу, если исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес не будет в полной мере сотрудничать с США, сообщает The Hill.

— Президент никогда не исключал возможности использовать свои полномочия главнокомандующего для защиты национальных интересов Соединенных Штатов, — сообщил Марко Рубио.

Однако в настоящее время США не планируют применять военные действия в Венесуэле.

— Могу с полной уверенностью заявить, что мы не готовы и не намерены предпринимать какие-либо военные действия в Венесуэле. Единственное военное присутствие, которое вы увидите в Венесуэле, — это наша морская пехота, охраняющая посольство — отметил глава Госдепартамента.

Однако Рубио предупредил, что терпение США не безгранично, и дал понять о готовности к эскалации в случае срыва сотрудничества с Венесуэлой.

— Не заблуждайтесь. Мы готовы применить силу, чтобы обеспечить максимальное сотрудничество, если другие методы окажутся неэффективными, — заявил Марко Рубио.

Госсекретарь изложил план администрации по переходу Венесуэлы от авторитарного режима к демократическому правлению, но не назвал сроков или конечной даты для законодателей.

— Прогресс должен быть достигнут через три и шесть месяцев. Теперь, впервые за целое десятилетие, появилась возможность перемен. Нет гарантии, что что-то изменится, — заявил Марко Рубио.

Со слов госсекретаря: «Единственный способ построить свободную и процветающую Венесуэлу, которая будет союзником Соединенных Штатов, — это обеспечить представительство всех слоев общества в политике».

Рубио заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Он отметил, что преступные группировки «развязали войну против Соединенных Штатов», а проведенная военная операция носила ограниченный характер правоохранительной миссии и не являлась военной оккупацией.

Рубио заявив, что США не вводят «блокаду» против Венесуэлы, поскольку это было бы актом войны. США ввели карантин для контроля за экспортом нефти.

Некоторые республиканцы в комитете поддержали критику демократов по поводу отсутствия консультаций с Конгрессом и недостаточной прозрачности действий администрации за рубежом.

По словам Рубио, Венесуэле будет разрешено продавать нефть, которая в настоящее время находится под санкциями США, а вырученные средства будут направлены на оплату основных государственных услуг, таких как полиция и здравоохранение. Он добавил, что деньги от продажи нефти будут поступать на счет, контролируемый Казначейством США, и будут высвобождаться после того, как Вашингтон утвердит ежемесячные бюджеты, которые будут представлять венесуэльские власти. По его словам, Венесуэла «потратит эти деньги на благо венесуэльского народа».

Законодатели также поставили под сомнение финансовые договоренности в нефтяном секторе Венесуэлы, отметив, что США выдали лицензии на продажу венесуэльской нефти двум компаниям без проведения тендера, одна из которых связана с крупным спонсором Трампа.

Рубио оправдал этот шаг как временную меру. Он пояснил, что сотрудничество США с торговыми компаниями Trafigura и Vitol с целью быстрой продажи венесуэльской нефти является «краткосрочным решением», поскольку США стремятся стабилизировать ситуацию в стране после захвата президента Николаса Мадуро. Рубио утверждал, что если нефть не будет продана быстро, у Венесуэлы закончатся хранилища, и ей придется остановить добычу.

Рубио заявил, что около 200 млн долларов из первоначальных 500 млн все еще находятся на банковском счете в Катаре, но в конечном итоге будут переведены на счет в Казначействе США. На вопрос о том, какой закон США разрешает такую схему, он ответил, что Венесуэла дала на это согласие.

Демократы резко раскритиковали стоимость и последствия операции. Член комитета от Демократической партии, сенатор Жанна Шахин, поставила под сомнение целесообразность устранения Мадуро, сославшись на оценки, согласно которым рейд и военно-морская блокада США могут обойтись налогоплательщикам в сотни миллионы долларов, пишет NPR.

— Военно-морская блокада Венесуэлы со стороны США и рейд уже обошлись американским налогоплательщикам в сотни миллионов долларов. И тем не менее режим Мадуро по сути все еще находится у власти — страной управляют те же самые люди, — заявила сенатор Жанна Шахин.

Сенаторы-демократы также выразили обеспокоенность в отношении временного лидера Венесуэлы, бывшего вице-президента Дельси Родригес, утверждая, что она не предприняла никаких существенных шагов для снижения влияния ряда стран. Некоторые сенаторы обвинили администрацию в замене одного авторитарного лидера на другого.

Рубио ответил, что Родригесу не предъявлено обвинение, как Мадуро, и заявил, что первоочередной задачей Вашингтона является стабильность — даже если для этого потребуется сотрудничество с лидерами, которым США не полностью доверяют.

