На правительство США подан иск за удары по лодкам в открытом море

Во вторник иск был подан в Федеральный окружной суд в городе Бостон, штат Массачусетс, матерью погибшего Чада Джозефа и сестрой Риши Самару. В иске сообщается, что двое мужчин пропали без вести после того, как сообщили своим семьям о намерении вернуться домой из Венесуэлы на лодке в середине октября 2025 года. 14 октября Дональд Трамп объявил, что военные атаковали лодку и убили шесть человек.

— Эти преднамеренные убийства не имеют под собой никаких правдоподобных юридических оснований. Это были просто убийства, совершенные по приказу лиц, занимающих высшие посты в правительстве, и выполненные военными в соответствии с принципом субординации, — говорится в жалобе.

В иске, поданном Американским союзом защиты гражданских свобод и Центром конституционных прав, в качестве ответчика указано правительство США, а не конкретное должностное лицо. Истцы требуют возмещения денежного ущерба в размере, который будет определен в ходе судебного разбирательства.

Как правило, подать в суд на правительство США довольно сложно, особенно для неграждан, находящихся за границей и не подпадающих под действие Конституции. Однако адвокаты жителей Тринидада и Тобаго указали на два закона о правонарушениях на море, которые открывают возможность для судебного разбирательства по вопросу законности этих убийств.

В иске ссылаются на «Закон о смерти в открытом море» от 1920 года, регулирующий случаи смерти в результате противоправных действий в международных водах и предоставляющий право на иск оставшимся членам семьи погибших, а также «Закон о правонарушениях в отношении иностранцев» от 1789 года, который позволяет иностранным гражданам подавать иски в суды США в связи с нарушениями международного права в области прав человека.

В иске отрицается наличие правового статуса вооруженного конфликта, независимо от заявлений Дональда Трампа. Конгресс не санкционировал такой конфликт, а администрация не объяснила, почему незаконный оборот наркотиков приравнивается к вооруженному нападению на Соединенные Штаты.

Также в иске утверждается, что даже если бы такой статус существовал, эти убийства все равно считались бы незаконными нападениями и военными преступлениями.

— С другой стороны, даже если бы смертоносный удар Соединенных Штатов по Джозефу и Самару был нанесен во время вооруженного конфликта — чего не было, — этот удар был противоправным действием, поскольку представлял собой умышленное убийство гражданских лиц, которые не были членами организованной вооруженной группы, участвовавшей в вооруженном конфликте с Соединенными Штатами, и не принимали непосредственного участия в военных действиях против Соединенных Штатов, что делает его военным преступлением, — говорится в иске.

Этот удар стал пятым из 36 подобных нападений на сегодняшний день, в результате которых погибли, по меньшей мере, 126 человек. Администрация Трампа заявила, что эти убийства были законными, а не преднамеренными, поскольку Трамп «определил», что существует официальное состояние вооруженного конфликта с секретным списком из 24 наркокартелей и банд, которые он объявил террористическими.

Ранее сообщалось, что Сенат США разрешил Трампу использовать военную силу против Венесуэлы.