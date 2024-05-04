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    21:37, 03 Май 2024 | GMT +6

    Президент Кыргызстана поручил доставить в Бишкек пострадавших от наезда грузовика детей

    дтп
    Фото: КАБАР

    По поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова 10 детей, сильно пострадавших от наезда авто в Джалал-Абадской области, специальным бортом доставят в Бишкек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

    Отмечается, что их состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшие в сопровождении родственников будут находиться в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи г. Бишкек.

    Президент Садыр Жапаров поручил обеспечить детей необходимыми медикаментами и круглосуточным наблюдением медицинскими специалистами.

    Как сообщалось ранее, после наезда грузовика двадцать школьников находятся в больницах. Водитель грузовика задержан.

    Напомним, накануне во время мероприятия по сказанию эпоса «Манас» на склоне горы грузовик тронулся с места и наехал на толпу детей. Водителя не было в салоне.

    Теги:
    ДТП Дети Кыргызстан Происшествия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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