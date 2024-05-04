Президент Кыргызстана поручил доставить в Бишкек пострадавших от наезда грузовика детей

По поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова 10 детей, сильно пострадавших от наезда авто в Джалал-Абадской области, специальным бортом доставят в Бишкек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

Отмечается, что их состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшие в сопровождении родственников будут находиться в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи г. Бишкек.

Президент Садыр Жапаров поручил обеспечить детей необходимыми медикаментами и круглосуточным наблюдением медицинскими специалистами.

Как сообщалось ранее, после наезда грузовика двадцать школьников находятся в больницах. Водитель грузовика задержан.

Напомним, накануне во время мероприятия по сказанию эпоса «Манас» на склоне горы грузовик тронулся с места и наехал на толпу детей. Водителя не было в салоне.