09:02, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана выразил соболезнования Премьер-министру Австралии
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час.
Напомним, теракт произошел на пляже Bondi Beach во время мероприятия, приуроченного к началу иудейского праздника Ханука.