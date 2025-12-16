РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:02, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана выразил соболезнования Премьер-министру Австралии

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час.

    Напомним, теракт произошел на пляже Bondi Beach во время мероприятия, приуроченного к началу иудейского праздника Ханука. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Соболезнования Президент Казахстана Австралия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
