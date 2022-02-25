Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшего в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанско-армянских отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС. Лидеры также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и ситуацию вокруг Украины.
Приветствуя Премьер-министра Армении, Глава нашего государства отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.
– В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Очень важная дата. Налажен открытый политический диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются парламентские связи, культурно-гуманитарные контакты, – сказал Президент.
Глава государства высоко оценил текущее председательство Армении в ОДКБ и выразил признательность Николу Пашиняну за поддержку решения о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан во время трагических январских событий.
В свою очередь руководитель армянского Правительства выразил благодарность за гостеприимство и высокий уровень организации заседания ЕМПС.
– Очень рад, что наши отношения с Казахстаном успешно развиваются. Сейчас в формате ЕАЭС мы обсуждаем вопросы дальнейшего экономического сотрудничества и развития евразийского экономического пространства, – сказал Никол Пашинян.
Он также положительно оценил механизмы кризисного реагирования ОДКБ, отметив приоритетность этого вопроса в рамках председательства Армении в организации.
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