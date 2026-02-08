РУ
    11:03, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана проведет расширенное заседание Правительства

    10 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи Правительства на предстоящий период.

    Ранее Глава государства отметил экономические достижения Казахстана, которые стали возможны благодаря совместным усилиям государства и общества.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Правительство РК Заседание Правительства с участием Президента РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
