Президент Казахстана проведет расширенное заседание Правительства

В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи Правительства на предстоящий период.

Ранее Глава государства отметил экономические достижения Казахстана, которые стали возможны благодаря совместным усилиям государства и общества.