    12:07, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства отметил экономические достижения Казахстана и роль граждан в развитии страны

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае, отметил вклад граждан в развитии страны и подчеркнул важность патриотизма, заботы о чистоте и укрепления социального единства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Кызылорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось V заседание Национального курултая
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что достигнутые за последние годы результаты стали возможны благодаря совместным усилиям государства и общества.

    — Благодаря совместным усилиям мы достигли роста экономики: ВВП страны превысил 300 миллиардов долларов, а на душу населения — около 15 тысяч долларов. Резервы Национального фонда достигли 65 миллиардов долларов, из которых золотовалютные резервы составляют более 35 миллиардов, — сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что устойчивое экономическое развитие создает основу для дальнейшего повышения благосостояния граждан и реализации стратегических задач страны.

    Ранее Глава государства высказался о проблеме Аральского моря.

