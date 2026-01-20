Глава государства отметил экономические достижения Казахстана и роль граждан в развитии страны

Глава государства подчеркнул, что достигнутые за последние годы результаты стали возможны благодаря совместным усилиям государства и общества.

— Благодаря совместным усилиям мы достигли роста экономики: ВВП страны превысил 300 миллиардов долларов, а на душу населения — около 15 тысяч долларов. Резервы Национального фонда достигли 65 миллиардов долларов, из которых золотовалютные резервы составляют более 35 миллиардов, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что устойчивое экономическое развитие создает основу для дальнейшего повышения благосостояния граждан и реализации стратегических задач страны.

