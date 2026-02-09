Президент Казахстана поручил повысить качество занятости и совершенствовать пенсионную систему

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о приоритетных направлениях работы ведомства в 2026 году.

Аскарбек Ертаев проинформировал о планируемых мерах по содействию занятости населения.

Ожидается переход от временной занятости к созданию устойчивых и качественных рабочих мест, повышение трудовой мобильности и более тесная увязка системы образования с потребностями рынка труда. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи, включая граждан из категории NEET.

Также он представил планы по совершенствованию системы адресной социальной помощи. Министерство намерено усилить адресность поддержки за счет цифровых инструментов оценки, а также расширить практику социального контракта с обязательным вовлечением трудоспособных получателей в меры занятости.

Министр представил планы по обеспечению долгосрочной устойчивости системы пенсионного обеспечения и сохранению достойного уровня пенсионных выплат.

Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью. Ведомство планирует дальнейшее развитие подушевого финансирования специальных социальных услуг, повышение стандартов их качества, расширение доступа к реабилитационным услугам и техническим средствам, а также обеспечение инклюзивной занятости.

Аскарбек Ертаев проинформировал Президента о планах по реализации Концепции миграционной политики до 2030 года. Предусматривается повышение управляемости и прогнозируемости миграционных процессов, балансирование внутренней миграции, а также совершенствование регулирования трудовой миграции с акцентом на защиту внутреннего рынка труда.

Глава государства дал ряд поручений, направленных на повышение качества занятости и доходов населения, усиление контроля адресности социальной поддержки, совершенствование пенсионной системы, реализацию сбалансированной миграционной политики, развитие инклюзивных подходов в социальной защите, а также укрепление системы охраны труда и профилактики трудовых рисков с использованием цифровых решений.

Ранее сообщалось о том, что по итогам 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 306,2 тыс. человек, трудоустроены 912,8 тыс. казахстанцев.