    09:20, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Более девяти тысяч казахстанцев получили гранты для реализации бизнес-инициатив

    По итогам 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 306,2 тыс. человек, трудоустроены 912,8 тыс. казахстанцев, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

    год рабочих профессий
    Коллаж: Nano Banana Pro

    На субсидируемые рабочие места трудоустроены 171,8 тыс. человек, из них:

    • на социальные рабочие места — 13,5 тыс. человек; 
    • на молодежную практику — 30,6 тыс. человек;
    • на общественные работы — 100,8 тыс. человек;
    • в рамках проектов «Серебряный возраст» — 19,4 тыс. человек,
    • «Первое рабочее место» — 7,1 тыс. человек,
    • «Контракт поколений» — 335 человек.

    Для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, выдано 9 239 грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге).

    Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 63,5 тыс. безработных, из них 56,6 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

    Обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 52 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 29,3 тыс. человек.

    На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 9 734 человека, из них завершили обучение 8 535 человек. После завершения обучения трудоустроено 7 442 человека.

    Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 387 тыс. человек.

    Необходимо отметить, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

    Так, по итогам 2025 года трудоустроены 912,8 тыс. человек, в том числе:

    • в рамках активных мер содействия занятости населения — 181 тыс. человек;
    • на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда — 254,1 тыс. человек;
    • в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» — 434 тыс. человек;
    • в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами — 43,7 тыс. человек.

    Ранее работодатели разместили 109,6 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 71,5 тыс. резюме.

    Занятость Минтруда и соцзащиты РК Рабочие профессии
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
