    18:38, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана побеседовал со студентами МГИМО на казахском языке

    В ходе беседы, которая прошла на казахском языке, студенты рассказали Касым-Жомарту Токаеву, что в МГИМО изучают принципы дипломатии и открытости, изложенные в его трудах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана побеседовал со студентами МГИМО на казахском языке
    Фото: Акорда

    Молодые люди также сообщили, что с большим интересом относятся к творчеству Абая Кунанбаева.

    — Слова поэта о дружбе «Люби все человечество, как своих братьев» являются очень ценными. Мы верим, что Россия и Казахстан — два крыла вечной дружбы. Две страны и два народа связаны узами бескорыстной истинной дружбы, — сказал один из студентов.

    Глава государства высоко оценил энтузиазм студентов в изучении казахского языка и пожелал им успехов.

    — МГИМО — это престижный университет, который знают во всем мире. Сегодня Казахстан — суверенное государство. Уверен, что знания, которые вы получите в МГИМО, пригодятся вам. Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях, — отметил Президент.

    Президент Казахстана побеседовал со студентами МГИМО на казахском языке
    Фото: Акорда

    Напомним, что сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву.

    Перед визитом в Москву на страницах «Российской газеты» была опубликована статья Главы нашего государства «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита Президент обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    О том, какие принципы сотрудничества являются узловыми в казахстанско-российском взаимодействии, можно прочитать в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Студенты Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
