Президент Казахстана первым из лидеров СНГ выступит на юбилейной сессии Генассамблеи ООН

Выступление Президента запланировано ориентировочно в период с 13:00 до 14:00 часов по времени Нью-Йорка (22:00-23:00 по времени Астаны).

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев выступит первым среди лидеров стран СНГ. Всего ожидаются выступления 97 глав государств.

Ранее архив Президента РК предоставил Kazinform редкие кадры участия Казахстана в сессиях Генассамблеи ООН конца 1990-х годов.

Напомним, что на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Казахстан намерен озвучить своё видение необходимости реформирования организации. Агентство Kazinform проанализировало, какие вопросы Казахстан поднимал ранее на подобных форумах и каким видит будущее этой структуры.