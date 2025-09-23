РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:37, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана первым из лидеров СНГ выступит на юбилейной сессии Генассамблеи ООН

    23 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Стало известно, когда Президент Казахстана выступит на 80-й сессии Генассамблеи ООН
    Фото: Акорда

    Выступление Президента запланировано ориентировочно в период с 13:00 до 14:00 часов по времени Нью-Йорка (22:00-23:00 по времени Астаны).

    Отметим, что Касым-Жомарт Токаев выступит первым среди лидеров стран СНГ. Всего ожидаются выступления 97 глав государств.

    Ранее архив Президента РК предоставил Kazinform редкие кадры участия Казахстана в сессиях Генассамблеи ООН конца 1990-х годов.

    Напомним, что на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Казахстан намерен озвучить своё видение необходимости реформирования организации. Агентство Kazinform проанализировало, какие вопросы Казахстан поднимал ранее на подобных форумах и каким видит будущее этой структуры. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана ООН 80-я Генассамблея ООН
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают