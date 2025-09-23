Президент Казахстана первым из лидеров СНГ выступит на юбилейной сессии Генассамблеи ООН
23 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выступление Президента запланировано ориентировочно в период с 13:00 до 14:00 часов по времени Нью-Йорка (22:00-23:00 по времени Астаны).
Отметим, что Касым-Жомарт Токаев выступит первым среди лидеров стран СНГ. Всего ожидаются выступления 97 глав государств.
Ранее архив Президента РК предоставил Kazinform редкие кадры участия Казахстана в сессиях Генассамблеи ООН конца 1990-х годов.
Напомним, что на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Казахстан намерен озвучить своё видение необходимости реформирования организации. Агентство Kazinform проанализировало, какие вопросы Казахстан поднимал ранее на подобных форумах и каким видит будущее этой структуры.