Реформа ООН: какие решения может предложить Казахстан

Перекрёсток: начало кризиса или путь к развитию?

9 сентября начала свою работу 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году организации исполняется 80 лет. За эти десятилетия ООН прошла через несколько исторических этапов: период миротворчества, когда она объединила народы, уставшие от войн; время силы и принципиальности, когда единая позиция организации сдерживала агрессию диктаторских режимов; эпоху гуманизма, когда ООН оказывала помощь нуждающимся, оставляя за собой след доброй воли.

Однако в последние годы организация вступила в фазу упадка. Политико-экономические доклады остаются на бумаге, а к принятым резолюциям страны относятся всё более равнодушно. Одновременно с этим усиливается влияние геополитических интересов: формируются новые экономические и военные альянсы. Такая тенденция может в будущем поставить под угрозу основы глобального порядка и справедливости.

Именно поэтому Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поддерживает идеи поиска альтернативы ООН или девальвации её роли. Напротив, он убеждён, что необходима комплексная реформа для устранения накопившихся проблем.

- На фоне нарастающей геополитической турбулентности, конфликтов, климатических изменений и угроз продовольственной безопасности Организация Объединенных Наций должна играть ключевую роль в обеспечении более безопасного и стабильного мира. ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка. С момента своего вступления в Организацию 33 года назад Казахстан последовательно проявляет себя как ответственный, проактивный и миролюбивый член международного сообщества, - заявил Президент.

Фото: Ақорда

Где кроется корень кризиса ООН?

Прежде всего необходимо ответить на главный вопрос - в чём заключается суть кризиса, который переживает ООН? Именно от этого зависит вектор грядущих реформ.

Аналитики в качестве одной из главных причин называют утрату авторитета организации. Ранее позиция ООН в региональных конфликтах воспринималась как окончательное и решающее слово. Сегодня же, на фоне военных обострений как на Востоке, так и на Западе, её мнение зачастую игнорируется.

Вторая причина - рост числа международных объединений. Альянсы вроде «Большой двадцатки» (G20), ОДКБ, БРИКС, ШОС формируются в соответствии с собственными геополитическими интересами и стремятся к доминированию, что приводит к политико-экономическому застою. Это особенно заметно во время голосований в рамках заседаний ООН: различия в позициях стран, общий вектор внутри иных союзов, согласованная кредитно-денежная политика - всё это усиливает разобщённость внутри организации.

Третьей, не менее важной причиной является чрезмерная бюрократизация. Сегодня ООН всё чаще критикуют за превращение в «механизм бумажной волокиты» и проведение большого количества малоэффективных встреч. По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прозвучавшим в прошлом месяце, 80% отчётов, подготовленных организацией, никто даже не читает. Генсек жёстко раскритиковал сложившуюся систему, открыто заявив о её неэффективности.

Он отметил, что только за один прошлый год в рамках ООН прошло 27 тысяч собраний с участием 240 структур. Секретариатом организации было подготовлено 1100 докладов - на 20% больше, чем в 1990 году. Однако реальный эффект от этих мероприятий крайне низок: большинство отчётов остаются невостребованными.

- Изобилие встреч и отчётов доводит систему - и нас всех - до предела. Большинство документов ООН так и остаются непрочитанными. Даже самые популярные материалы загружаются более 5500 раз лишь в 5% случаев. Каждый пятый отчёт скачивается менее 1000 раз. Причём сам факт загрузки ещё не означает, что документ действительно прочитали, - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Дефицит бюджета ООН - 5,1 миллиарда долларов

Финансовые трудности, с которыми сталкивается ООН, видимо, можно отнести к проявлениям более широкого институционального кризиса.

На сегодняшний день крупнейший донор организации - Соединённые Штаты Америки - имеет задолженность перед ООН в размере 2,7 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов - по обязательным взносам в регулярный бюджет, 1,2 миллиарда долларов - по операциям по поддержанию мира.

В общей сложности, по данным самой организации, на текущий момент не уплачены взносы: на сумму 2,4 миллиарда долларов - в основной бюджет, на сумму 2,7 миллиарда долларов - в миротворческие миссии. Совокупный дефицит составляет 5,1 миллиарда долларов.

Из-за нехватки финансовых средств в системе ООН усиливается тенденция к сокращению персонала. В начале этого года сокращения были в представительствах в Швейцарии, Таиланде и Мьянме. Международная организация по миграции объявила о планах уволить ещё около 6 тысяч сотрудников.

Инфографика: Kazinform

Казахстан - в числе самых дисциплинированных плательщиков

На этом фоне заслуживает особого внимания тот факт, что из 190 стран - членов ООН на сегодняшний день только 61 государство полностью и в срок выполняет свои финансовые обязательства. Казахстан неизменно входит в число лидеров - в первую пятёрку дисциплинированных стран, которые стабильно перечисляют взносы в течение установленного 30-дневного срока. Это стало для страны твёрдой традицией.

Что касается остальных государств - несмотря на задержки, они, как правило, стремятся к погашению долгов. Причина проста: если задолженность страны становится эквивалентной двухгодичному взносу, она автоматически теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Причём восстановить это право возможно только после принятия специального решения Генассамблеи.

Возможное присоединение Казахстана к Совету Безопасности

Президент Казахстана ранее почти три года возглавлял Женевское отделение ООН в должности заместителя Генерального секретаря и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Это даёт ему глубокое понимание внутреннего устройства и внешних механизмов работы организации. Именно поэтому можно не сомневаться, что в Нью-Йорке Казахстан представит чётко выстроенную концепцию реформирования ООН. И хотя официальные предложения будут озвучены в ходе сессии, эксперты уже сегодня могут предположить суть ключевых инициатив.

Как отмечает эксперт Отдела международной безопасности при Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Темирлан Абугали, в центре предлагаемых реформ, вероятнее всего, окажется Совет Безопасности ООН. Возможное расширение числа государств-членов Совета открывает реальные перспективы для Казахстана - как страны среднего уровня - занять в нём своё место.

- Всё будет зависеть от того, какие реформы будут в итоге приняты. Но уже сейчас можно утверждать: Казахстан - это миролюбивое государство, выстраивающее дипломатические мосты в международном сообществе. Мы последовательно поддерживаем ключевые ценности ООН, в том числе принцип многосторонней дипломатии, и стремимся к укреплению роли стран среднего уровня и развивающихся государств, выступая связующим звеном между различными регионами. Казахстан уже доказал свою эффективность, работая в 2017-2018 годах в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Тогда страна внесла весомый и конструктивный вклад в укрепление глобальной безопасности. В этой связи выдвижение Казахстана в качестве кандидата на участие в новом расширенном составе Совета Безопасности выглядит абсолютно обоснованным и своевременным, - считает эксперт.

Фото: Темірлан Әбуғалидің жеке мұрағатынан

Что представляет собой Совет Безопасности?

Совет Безопасности - это не просто дискуссионная площадка. Это один из самых влиятельных политических органов международной системы, обладающий реальными рычагами воздействия. Его решения имеют обязательную силу, и, в случае необходимости, члены Совета вправе принимать принудительные меры в отношении государств, угрожающих международному миру и безопасности.

Согласно статье 25 Устава ООН: "Члены Организации обязаны подчиняться решениям Совета Безопасности и исполнять их".

Таким образом, если Казахстан станет членом Совета, он получит возможность активно влиять как на внутренние решения в рамках ООН, так и на посреднические инициативы в международных конфликтах.

- Я глубоко убеждён, что голос средних держав и всех развивающихся государств должен быть отчётливо слышен в Совете Безопасности. Сейчас, как мы видим, Совет переживает состояние определённого тупика. Чтобы он мог вновь играть ключевую роль в обеспечении мира и безопасности, его состав должен быть расширен. И среди новых членов обязательно должны быть такие страны, как Казахстан. Повышенная активность государств в нашем регионе, входящих в ООН, способствовала тому, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) было трансформировано в полноценную международную организацию. Это укрепило её потенциал как площадки для посредничества и миротворчества на континенте, - подчеркнул Глава государства.

Судьба ядерного оружия и Ближнего Востока

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принял участие Президент Касым-Жомарт Токаев, было предложено стратегическое видение полного отказа от ядерного оружия к 2045 году. По мнению Темирлана Абугали, следующим вектором реформ в ООН, вероятно, станет именно эта тема.

- Постановка такой цели носит не только символический характер. Это стратегический механизм морального сдерживания и политического давления на ядерные державы. Ни в коем случае нельзя преуменьшать роль неядерных государств, ведь именно они формируют глобальную повестку дня и объединяют коалиции против ядерного будущего. Без их активных усилий невозможно достичь мирового антиядерного консенсуса. Важно подчеркнуть не столько достижимость цели, сколько её морально-политическую значимость. Казахстан, добровольно отказавшийся от четвертого по величине ядерного арсенала в мире и последовательно продвигающий идеи нераспространения и разоружения, должен и впредь стремиться к безъядерному будущему, - отмечает эксперт.

Фото: Анадолы

Ближний Восток и продовольственная безопасность

Для того чтобы Казахстан мог стать региональным центром по поставкам продовольствия, важным условием является стабильность на Ближнем Востоке. Сегодня страна входит в число крупнейших экспортеров пшеницы и муки в мире, активно продвигается на рынках Турции, Китая, Ирана и государств Персидского залива. Планируется, что к 2028 году Казахстан полностью обеспечит внутренний рынок основными продуктами питания, что создаст дополнительные возможности для экспорта. Однако логистика и продовольственный рынок в значительной мере зависят от обстановки на Ближнем Востоке.

- Казахстан - важное транзитное звено между регионами. Например, Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) становится всё более значимым каналом экспорта продовольствия. В этом году общий объем перевозок может достичь 4 млн тонн, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Если удастся развить продовольственный потенциал и логистику, Казахстан может претендовать на роль регионального хаба по поставкам продовольствия. По сути, он уже исполняет эту функцию для стран Центральной Азии и Афганистана, - поясняет Абугали.

Казахстан и гуманитарная миссия

Казахстан играет важную роль в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, в том числе регулярно призывает мировое сообщество оказывать гуманитарно-экономическую помощь Афганистану. В числе реформаторских предложений Казахстана, по всей видимости, будет идея использовать потенциал Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана, для решения проблем Ближнего Востока.

Несколько недель назад Президент также озвучил это предложение на Совете глав государств - членов ШОС:

- В начале августа с участием Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Алматы официально открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Предлагаем государствам - участникам ШОС совместно использовать потенциал данного Центра для координации усилий и активизации регионального сотрудничества по всем приоритетным направлениям, - подчеркнул Токаев.

В мире - более 120 очагов конфликтов. Особую тревогу вызывает изменение климата, последствия которого Казахстан уже ощущает. Два года назад на Генассамблее ООН Президент сообщил о планах реализовать ряд климатических проектов и отметил, что в следующем году в стране пройдет Региональный климатический саммит.

По мнению Темирлана Абугали, обсуждение климатической повестки в рамках ООН окажет серьёзное влияние на ситуацию в Центральной Азии. В особенности - на решение проблем в сфере управления водными ресурсами, от которых напрямую зависит развитие сельского хозяйства и энергетики.

- Изменение климата ведет к росту расходов, усилению миграционных потоков и угрозам продовольственной безопасности. Планируемый на следующий год Региональный климатический саммит позволит не только говорить об изменении климата, но и включить в повестку наиболее актуальные экологические вызовы для Казахстана и региона в целом. Главная цель саммита - привлечение инвестиций в «зеленую» экономику и укрепление сотрудничества с ООН по вопросам адаптации к климатическим изменениям. Одним из приоритетов для стран Центральной Азии станет развитие взаимодействия с Европейским союзом в рамках проекта «зеленого коридора», - считает эксперт.

Фото: hausa.cri.cn

Вандализм и межрелигиозные конфликты

Еще одна актуальная инициатива Казахстана касается борьбы с вандализмом и предотвращения межрелигиозных и межконфессиональных конфликтов. Касым-Жомарт Токаев на 78-й сессии ООН четко заявил: «Одного лишь запрета на оружие или подписания декларации недостаточно для установления мира». Вероятно, к сентябрьскому заседанию эта тема вновь поднимется, ведь подобные вызовы подрывают общественную безопасность.

- Такие священные книги, как Коран, должны быть защищены от вандализма на правовом уровне. В конечном счете, культура мира может быть основана только на принципах «единства в многообразии» и взаимоуважении, - подчеркнул Глава государства.

Реформа ООН: путь начинается с признания

Признание того, что ООН переживает кризис, - лишь первый шаг. Куда важнее - приступить к реальным реформам. К 80-летнему юбилею организации запущена инициатива «ООН-80», направленная на усиление способности отвечать на глобальные вызовы - от военных конфликтов до миграции, климатических катастроф и технологических изменений. В план реформ также входит борьба с бюджетными трудностями, политическими разногласиями и внешним давлением.

Инициатива «ООН-80» включает три ключевых направления:

- повышение внутренней эффективности, включая сокращение бюрократии;

- пересмотр мандатов, исключение устаревших и дублирующих функций;

- структурные изменения, включая анализ архитектуры системы ООН и внесение при необходимости реформ.

Несмотря на трудности, альтернативы организации не существует. Создание нового альянса ничего не гарантирует. В условиях, когда в мире бушуют более 120 очагов конфликтов, включая Газу и Украину, не остается иного выхода, кроме как восстановить авторитет существующей системы. А для Казахстана важно, чтобы выдвигаемые Президентом инициативы были не просто предложениями - они должны быть связующим звеном между национальными интересами и будущим всего человечества.