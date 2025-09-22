РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:37, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Эксклюзивные кадры участия Казахстана в сессиях Генассамблеи ООН

    Архив Президента РК предоставил Kazinform редкие кадры участия Казахстана в сессиях Генассамблеи ООН конца 1990-х годов.

    Касым-Жомарт Токаев на сессиях Генассамблеи ООН
    Фото: Архив Президента РК

    На фото — Касым-Жомарт Токаев в бытность министром иностранных дел РК.

    Касым-Жомарт Токаев на сессиях Генассамблеи ООН
    Фото: Архив Президента РК
    • 52-я сессия Генассамблеи ООН, Нью-Йорк, 30 сентября 1997 года
    • 54-я сессия Генассамблеи ООН, Нью-Йорк, 24 сентября 1999 года
    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Архив Президента РК

    Позднее, в марте 2011 года, Касым-Жомарт Токаев продолжил дипломатическую миссию уже на международном уровне - был назначен заместителем Генерального секретаря ООН и возглавил отделение организации в Женеве.

    Напомним, 9 сентября начала работу юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. За восемь десятилетий организация прошла путь от послевоенного миротворчества до глобальной гуманитарной миссии. 80-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций завершится 8 сентября 2026 года.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
