Эксклюзивные кадры участия Казахстана в сессиях Генассамблеи ООН

На фото — Касым-Жомарт Токаев в бытность министром иностранных дел РК.

Фото: Архив Президента РК

52-я сессия Генассамблеи ООН, Нью-Йорк, 30 сентября 1997 года

54-я сессия Генассамблеи ООН, Нью-Йорк, 24 сентября 1999 года

Фото: Архив Президента РК

Позднее, в марте 2011 года, Касым-Жомарт Токаев продолжил дипломатическую миссию уже на международном уровне - был назначен заместителем Генерального секретаря ООН и возглавил отделение организации в Женеве.

Напомним, 9 сентября начала работу юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. За восемь десятилетий организация прошла путь от послевоенного миротворчества до глобальной гуманитарной миссии. 80-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций завершится 8 сентября 2026 года.