    16:32, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Королю Таиланда

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Королю Таиланда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Махе Вачиралонгкорну и всему народу Таиланда в связи с кончиной Королевы-матери Сирикит.

    Ранее сообщалось, что в возрасте 93 лет скончалась мать короля Таиланда. Королева Сирикит более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
