Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Королю Таиланда

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Махе Вачиралонгкорну и всему народу Таиланда в связи с кончиной Королевы-матери Сирикит.

Ранее сообщалось, что в возрасте 93 лет скончалась мать короля Таиланда. Королева Сирикит более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета.