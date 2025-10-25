16:32, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Королю Таиланда
Глава государства направил телеграмму соболезнования Королю Таиланда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Махе Вачиралонгкорну и всему народу Таиланда в связи с кончиной Королевы-матери Сирикит.
Ранее сообщалось, что в возрасте 93 лет скончалась мать короля Таиланда. Королева Сирикит более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета.