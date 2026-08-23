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    Президент Казахстана: Мы должны верить в молодежь и возлагать на нее ответственность

    Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о роли молодежи в работе Курултая, отметив необходимость доверять молодым людям и возлагать на них ответственность, передает корреспондент агентства Kazinform.

    патриотизм
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Отвечая на вопрос корреспондента телеканала Jibek joly Дильназ Ерлановой о том, смогут ли молодые кандидаты в депутаты придать новый импульс работе Курултая, Глава государства отметил, что доверяет молодежи. 

    — Мы оказываем доверие представителям молодежи, они назначаются на различные должности. Конечно, не могу утверждать, что все молодые люди, занимавшие высокие посты в Правительстве, проявили себя в работе должным образом. В своей деятельности они сталкиваются с различными препятствиями и обстоятельствами. Однако мы должны верить в молодежь и возлагать на нее соответствующую ответственность, — сказал Касым-Жомарт Токаев. 

    Президент напомнил о том, что с демографической точки зрения Казахстан — страна с молодым населением.

    — Поэтому мы возлагаем большие надежды на молодежь. И представители нового поколения сами тоже должны это хорошо осознавать. Потому что надо признать, что некоторые молодые кадры, назначенные на должность министра и работавшие в Правительстве, не справились с возложенными на них задачами. Мы не должны допускать этого впредь, — отметил Глава государства. 

    Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

    Ранее Глава государства сообщил, что о назначении вице-президента Казахстана станет известно на следующей неделе или в течение 10 дней. Также Президент Казахстана рассказал, каких изменений ожидает от нового Курултая.

    Касым-Жомарт Токаев Выборы-2026 Президент Казахстана Выборы в Курултай
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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