Президент Казахстана рассказал, каких изменений ожидает от нового Курултая

По словам Главы государства, избрание уникального однопалатного законодательного органа имеет большое историческое значение для страны.

— Избрание впервые в нашей истории этого уникального однопалатного парламентского механизма имеет огромное историческое значение. Я связываю большие надежды с избранием Курултая, считаю, что он придаст большой импульс развитию нашей страны. Появились новые лица, появились новые идеи, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что всегда выступал за предоставление молодежи возможности высказывать свое мнение и принимать непосредственное участие в строительстве государства.

Говоря об ответственности депутатов Курултая, Глава государства выделил несколько основных направлений.

— Что касается качества депутатов, я надеюсь, что они, прежде всего, будут отвечать за качество законов. Второе, они будут отвечать за реализацию данных обещаний или разработанных программ. Третье, конечно, это должны быть законы, которые направлены именно на развитие страны. Сейчас время сложное. Я только что сказал, что другой Родины, другого Отечества у нас нет, кроме Казахстана. Мы все должны сплотиться для того, чтобы сделать Казахстан прогрессивным государством, современным государством. Конституция дает для этого большие возможности. Недавно мы приняли новую Конституцию, которая получила всенародную поддержку. Без преувеличения можно сказать, что это очень прогрессивный, хорошо структурированный Основной закон. Уверен, что Конституция откроет светлые перспективы для всех нас и, прежде всего, для молодежи. Наше будущее – в руках молодежи. В этом у меня нет никаких сомнений, — сказал Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что о назначении вице-президента Казахстана станет известно на следующей неделе или в течение 10 дней.