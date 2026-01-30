Президент Казахстана: Любые изменения в Конституцию должны вноситься только через референдум

— Конституция — это главный ориентир и основополагающий документ любой страны. Каждый гражданин должен знать и уважать ее положения. Считаю, что любые изменения в Конституцию, даже самые небольшие, должны вноситься исключительно посредством референдума. Уверен, такой подход станет важным инструментом укрепления гражданских прав нашего народа. К сказанному добавлю еще одно важное обстоятельство: Комиссия проанализировала большое количество предложений по всему спектру конституционных вопросов. Поэтому системные, продуманные корректировки затронули практически все ключевые разделы и статьи, включая преамбулу Конституции, — сказал Президент.

Глава государства добавил, что никто не вправе отрицать большое значение действующей Конституции, сыгравшей особую роль в развитии Казахстана как нового независимого государства.

— Вчера члены Комиссии в ходе прений пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений в Основной закон позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции. Действительно, предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу.

Ясно вырисовались контуры концептуально нового документа, вбирающего в себя идеалы, принципы и приоритеты современного Казахстана как зрелого государства, обращенного в своем дальнейшем развитии в светлое будущее. Поэтому 30 августа прошлого года широко отметили ее 30-летие, — сказал Глава государства.