24 Июля 2022 04:53

Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приветствуя Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за приглашение и оказанное гостеприимство Короля Саудовской Аравии и Наследного принца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

По словам Касым-Жомарта Токаева, визит имеет для него особое значение, поскольку он впервые посещает Саудовскую Аравию в качестве Главы государства.

Как подчеркнул Президент, Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана.

«Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана. За этот период укрепилось наше сотрудничество по многим направлениям. Сейчас казахстанско-саудовские отношения находятся на высоком уровне. Однако мы хотим придать новый импульс сотрудничеству. Это решение отвечает общим интересам наших стран. Уверен, что наши взаимовыгодные отношения будут укрепляться и впредь», – отметил Глава государства.

В ходе переговоров обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.

Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд назвал хорошим уровень отношений между нашими странами, отметив широкие возможности для их дальнейшего укрепления и развития. Он подчеркнул необходимость наращивания активности в этом направлении. Важнейшая роль в этих усилиях, по его словам, отводится Деловому совету, объединяющего бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии.

Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита Инвестиционного круглого стола примут участие крупнейшие компании Королевства.

По его словам, в нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над рядом проектов, координировать которую будет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса.

Лидер Казахстана пригласил Наследного принца посетить Казахстан с ответным государственным визитом. Мухаммед бен Салман сообщил о том, что с радостью принимает приглашение и готов посетить Казахстан с целью обсудить конкретные результаты реализации достигнутых договоренностей.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду. 23 и 24 июля планируется проведение ряда встреч с высшим руководством и деловыми кругами Королевства Саудовская Аравия.