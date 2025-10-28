Президент Финляндии прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча Глав двух государств в узком составе.

В рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки.

О том, на каком этапе находятся взаимоотношения между нашими странами и что ожидать от переговоров — в материале аналитического обозревателя Kazinform.



