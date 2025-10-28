РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:08, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Финляндии прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Финляндии Александра Стубба в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    токаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча Глав двух государств в узком составе.

    В рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки.

    О том, на каком этапе находятся взаимоотношения между нашими странами и что ожидать от переговоров — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Данира Искакова
    Автор
