Президент Черногории прилетел в Астану обычным пассажирским рейсом

— Я прилетел с Air Astana, чтобы подчеркнуть и отметить для наших стран, что Air Astana — национальный авиаперевозчик Казахстана, который напрямую соединяет Черногорию с Астаной и Алматы. И то, что мы наблюдаем в последние несколько лет, — это рост интереса со стороны граждан Казахстана, которые сейчас приезжают в Черногорию, — сказал Яков Милатович во время встречи с Главой государства в расширенном формате.

Он также отметил, что Казахстан остается одной из немногих стран, с которыми Черногория сохраняет безвизовый режим.

Фото: Акорда

— Чтобы показать вам уровень приверженности, который мы сохраняем по отношению к Казахстану, отмечу, что Казахстан является одной из очень немногих стран, с которыми мы по-прежнему сохраняем безвизовый режим, который не полностью соответствует режиму Европейского союза. И учитывая тот факт, что сейчас мы находимся на финальной стадии нашего вступления в ЕС и, надеемся, станем 28-м государством-членом Европейского союза к 2028 году, наше членство в ЕС станет еще одной платформой для сотрудничества между Казахстаном и Черногорией, — добавил Президент.

Ранее сообщалось, что Черногория планирует перенять казахстанские технологии в сфере цифровизации.

Напомним, что Яков Милатович прибыл в Астану с официальным визитом. Глава государства лично встретил высокого гостя во Дворце независимости.