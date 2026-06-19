Черногория планирует перенять казахстанские технологии в сфере цифровизации

Черногория заинтересована в изучении опыта Казахстана в сфере цифровой трансформации. Об этом заявил президент страны Яков Милатович в ходе переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент Черногории сообщил, что по итогам встречи стороны планируют подписать ряд документов, включая соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между двумя национальными организациями, а также соглашение между двумя общественными вещателями.

Кроме того, по его словам, Правительства двух стран договорились о ряде предстоящих двусторонних соглашений. Среди них — соглашение о сотрудничестве в сфере юстиции, соглашение об экономическом сотрудничестве, а также соглашение о взаимодействии между министерствами, отвечающими за цифровую трансформацию.

— В этой сфере Казахстан воспринимается как страна, задающая направление, по крайней мере в этой части мира, и я знаю, что существует большой объем ноу-хау, которые мы действительно можем перенять у Казахстана в данной области, — отметил Яков Милатович.

Президент также добавил, что его визит открывает новую главу сотрудничества между двумя дружественными странами.

Напомним, что Яков Милатович прибыл в Астану с официальным визитом. Глава государства лично встретил высокого гостя во Дворце независимости.