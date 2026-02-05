РУ
    21:19, 04 Февраль 2026

    Президент Азербайджана и премьер-министр Армении удостоены Премии Заида «За человеческое братство»

    В городе Абу-Даби (ОАЭ) состоялась церемония вручения международной Премии Заида «За человеческое братство», в котором приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Президент Азербайджана и премьер-министр Армении удостоены «Премии Зайеда за человеческое братство»
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Выступая на церемонии, Ильхам Алиев отметил, что после продолжительного конфликта между Азербайджаном и Арменией стороны перешли к мирному этапу. 

    — Мы находились в состоянии войны более тридцати лет. Сегодня можно сказать, что уже шесть месяцев мы живем в условиях мира и учимся выстраивать отношения на основе сотрудничества. Это особое чувство, когда после долгих лет противостояния появляется возможность сосредоточиться на будущем, развитии и благополучии наших народов, — заявил глава государства.

    В своем выступлении Никол Пашинян подчеркнул значение награды как признания мирного процесса.

    — Хотя премия вручается лидерам, по своему содержанию она принадлежит нашим народам. Именно готовность армянского и азербайджанского обществ принять мирное будущее делает этот процесс реальным. Эта награда принадлежит каждому армянину и каждому азербайджанцу, кто осмелился надеяться на мир, — сказал он.

    В рамках церемонии также выступили лауреат Премии Заида «За человеческое братство» активистка и исследователь в области прав женщин Зарка Яфтали, а также представитель палестинской организации «Таавон» Набиль Гаддуми.

    Ранее в тот же день в Абу-Даби состоялись переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, в ходе которой стороны приветствовали прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на мирном саммите в Вашингтоне, и подтвердили готовность продолжать процесс нормализации двусторонних отношений.

    В ходе встречи было отмечено начало двусторонней торговли, продолжение экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана.

    Стороны договорились поддерживать контакты в целях дальнейшего укрепления мира и стабильности в регионе.

    Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван приняли историческое решение закрыть страницу многолетнего конфликта и перейти к формированию устойчивого мира. 

