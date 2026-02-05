Президент Азербайджана и премьер-министр Армении удостоены Премии Заида «За человеческое братство»

Выступая на церемонии, Ильхам Алиев отметил, что после продолжительного конфликта между Азербайджаном и Арменией стороны перешли к мирному этапу.

— Мы находились в состоянии войны более тридцати лет. Сегодня можно сказать, что уже шесть месяцев мы живем в условиях мира и учимся выстраивать отношения на основе сотрудничества. Это особое чувство, когда после долгих лет противостояния появляется возможность сосредоточиться на будущем, развитии и благополучии наших народов, — заявил глава государства.

В своем выступлении Никол Пашинян подчеркнул значение награды как признания мирного процесса.

— Хотя премия вручается лидерам, по своему содержанию она принадлежит нашим народам. Именно готовность армянского и азербайджанского обществ принять мирное будущее делает этот процесс реальным. Эта награда принадлежит каждому армянину и каждому азербайджанцу, кто осмелился надеяться на мир, — сказал он.

В рамках церемонии также выступили лауреат Премии Заида «За человеческое братство» активистка и исследователь в области прав женщин Зарка Яфтали, а также представитель палестинской организации «Таавон» Набиль Гаддуми.

Ранее в тот же день в Абу-Даби состоялись переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, в ходе которой стороны приветствовали прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на мирном саммите в Вашингтоне, и подтвердили готовность продолжать процесс нормализации двусторонних отношений.

В ходе встречи было отмечено начало двусторонней торговли, продолжение экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана.

Стороны договорились поддерживать контакты в целях дальнейшего укрепления мира и стабильности в регионе.

Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван приняли историческое решение закрыть страницу многолетнего конфликта и перейти к формированию устойчивого мира.