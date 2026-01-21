Азербайджан и Армения приняли решение завершить эпоху конфликта — Ильхам Алиев

Об этом глава Азербайджана сообщил, выступая на панельном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, посвященном экономической идентичности Евразии.

Выступая на дискуссии, глава государства затронул процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также итоги тридцатилетнего конфликта.

— Заявляю очень откровенно перед Вами и перед всей нашей аудиторией: это привело бы к бесконечной череде войн, к еще большим страданиям, еще большему числу жертв, и тогда война никогда бы не закончилась. Но кто-то должен был остановить это, и сделать это решили мы. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана закрыть эту главу и посмотреть на возможности для установления мира, — сказал азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев отметил, что на протяжении десятилетий Азербайджан переживал тяжелые испытания, были утрачены территории, миллионы граждан стали внутренне перемещенными лицами. Однако, подчеркнул он, страна не утратила ни надежды, ни решимости восстановить справедливость, международное право и собственный суверенитет.

Глава государства указал, что международные институты на протяжении многих лет не обеспечили выполнение принятых решений. В частности, четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие вывода армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана, так и остались нереализованными.

— Мы перестали верить в то, что кто-то придет и решит наши проблемы за нас. Все надежды на международное посредничество полностью рухнули. Но кто-то должен был остановить это, и сделать это решили мы. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана закрыть эту главу и посмотреть на возможности для установления мира, — заявил Алиев.

Он отметил, что процесс мирного урегулирования развивался в рекордно сжатые сроки. По его словам, от серьезного военного столкновения в сентябре 2023 года сторонам удалось всего за два года, к августу 2025 года, прийти к подписанию совместной декларации с премьер-министром Армении, а мирное соглашение было парафировано в присутствии президента США Дональда Трампа.



