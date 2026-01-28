Превышение сероводорода в Атырау: экологи региона заявили о внеплановой проверке НПЗ

25 января текущего года в департамент экологии по Атырауской области поступили жалобы от жителей населённых пунктов Алгабас и Сая, расположенных рядом с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, на резкий запах серы в воздухе.

В ответ на обращения жителей специалисты лабораторно-аналитического отдела департамента провели замеры воздуха. Также мониторинг проводился филиалом РГП «Казгидромет».

По результатам проведённых исследований в нескольких районах города Атырау были зафиксированы превышения допустимых уровней загрязняющих веществ — сероводорода и угарного газа. Особенно высокие показатели зафиксированы:

в селе Таскала — превышение в 17,5 раза;

в районе Химпосёлка — превышение в 36 раз;

на территории, прилегающей к селу Таскала — в 15 раз.

Эти участки расположены в непосредственной близости от Атырауского НПЗ. В момент отбора проб наблюдалось северо-восточное направление ветра и высокая влажность, что могло способствовать распространению запаха в жилые зоны.

— В настоящее время ведется работа по открытию внеплановой проверки в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». О принятых мерах будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Атырау было зафиксировано превышение сероводорода в воздухе.

Позже в АНПЗ опровергли свою причастность.