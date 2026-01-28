РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:11, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Превышение сероводорода в Атырау: экологи региона заявили о внеплановой проверке НПЗ

    Ситуацию с неприятным запахом в районе города Атырау прокомментировали в Комитете экологического регулирования и контроля Минэкологии и природных ресурсов РК, передает агентство Kazinform.

    Превышение сероводорода в Атырау: экологи региона заявили о внеплановой проверке НПЗ
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

    25 января текущего года в департамент экологии по Атырауской области поступили жалобы от жителей населённых пунктов Алгабас и Сая, расположенных рядом с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, на резкий запах серы в воздухе.

    В ответ на обращения жителей специалисты лабораторно-аналитического отдела департамента провели замеры воздуха. Также мониторинг проводился филиалом РГП «Казгидромет».

    По результатам проведённых исследований в нескольких районах города Атырау были зафиксированы превышения допустимых уровней загрязняющих веществ — сероводорода и угарного газа. Особенно высокие показатели зафиксированы:

    • в селе Таскала — превышение в 17,5 раза;
    • в районе Химпосёлка — превышение в 36 раз;
    • на территории, прилегающей к селу Таскала — в 15 раз.

    Эти участки расположены в непосредственной близости от Атырауского НПЗ. В момент отбора проб наблюдалось северо-восточное направление ветра и высокая влажность, что могло способствовать распространению запаха в жилые зоны.

    — В настоящее время ведется работа по открытию внеплановой проверки в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». О принятых мерах будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, что в Атырау было зафиксировано превышение сероводорода в воздухе.

    Позже в АНПЗ опровергли свою причастность.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Загрязнение воздуха Регионы Казахстана Экология НПЗ Грязный воздух
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают