Превышение сероводорода в 36 раз в Атырау: АНПЗ опроверг свою причастность

По словам заместителя руководителя Департамента экологии по Атырауской области Ерлана Есенова, в настоящее время в связи с данной ситуацией проводится сбор материалов, касающихся качества атмосферного воздуха. После завершения работы документы будут направлены в правоохранительные органы.

— Не только 25 января, но и в другие дни отмечались случаи превышения содержания сероводорода в атмосферном воздухе выше предельно допустимых норм. В настоящее время проводится анализ всей имеющейся информации. По каждому выявленному факту в обязательном порядке будет проведена проверка. В соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса мы не имеем права начинать проверку Атырауского нефтеперерабатывающего завода без соответствующих разрешительных документов. В связи с этим все материалы будут собраны и направлены в органы прокуратуры. Только после регистрации материалов мы приступим к проведению проверки, — сообщил Ерлан Есенов.

В свою очередь лаборатория Атырауского нефтеперерабатывающего завода провела проверку качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия, расположенной в западной и юго-западной частях территории, с учётом направления северо-восточного ветра.

По итогам проведённых исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выявлено не было. Таким образом, как отмечают на предприятии, источник неприятного запаха не связан с деятельностью завода.

Исследования качества атмосферного воздуха проводились по следующим компонентам:

1. Сероводород — показатель: 0,00002 мг/м³, норма: 0,008 мг/м³;

2. Углеводороды С6-С10 — показатель: 0, норма: 30 мг/м³;

3. Углеводороды С12-С19 — показатель: 0, норма: 1 мг/м³;

3. Бензол — показатель: 0, норма: 0,3 мг/м³;

4. Ксилол — показатель: 0, норма: 0,2 мг/м³.

— Жителям Атырау в случае появления запаха необходимо обязательно обращать внимание на направление ветра. В тот день ветер дул с северо-востока, сегодня он дует с севера. Иными словами, направление ветра было в сторону Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Вместе с тем на территории Атырау существуют и другие источники загрязнения. Установить точный источник запаха могут только уполномоченные органы. Со своей стороны мы провели анализ в санитарно-защитных зонах и установили, что выбросы не превышают предельно допустимых норм, — сообщила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Молдир Борашева.

Представитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода также прокомментировала заявления жителей о том, что «в период с пятницы по воскресенье запах, исходящий от предприятия, бывает более резким, чем обычно». По словам Молдир Борашевой, данная информация не соответствует действительности. Все выбросы осуществляются с основных организованных источников и контролируются с использованием инструментальных и расчётных методов.

— Хотела бы остановиться ещё на одном моменте. Если внимательно проанализировать видеозапись, снятую жителем села Таскала, можно увидеть, что пар направляется прямо в северо-восточном направлении. Иными словами, ветер не дует непосредственно в сторону жилого дома, а проходит мимо него, — отметила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Молдир Борашева.

Согласно официальной информации, распространённой заводом, в технологических процессах предприятия используется принцип теплообмена: один поток нагревается, другой — охлаждается. В качестве теплоносителя между потоками применяется вода. Данный подход является широко распространённой практикой на нефтеперерабатывающих заводах по всему миру. Вода нагревается в технологических печах и затем охлаждается с использованием градирен. В процессе нагрева путём сжигания топлива и последующего охлаждения при контакте с холодным воздухом образуется водяной пар, который выводится в атмосферу.

— В тёплые периоды водяной пар быстро рассеивается в атмосфере. При понижении температуры воздуха, особенно в зимние месяцы, пар конденсируется в приземных слоях, формируя шлейф, состоящий из капель воды и кристаллов льда. Данное явление может визуально восприниматься как «дым», выходящий из печных труб и градирен, однако оно не является продуктом горения и не свидетельствует о загрязнении атмосферного воздуха, — говорится в официальном сообщении предприятия.

Представитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода также сообщила, что в настоящее время предприятие не имеет комплексного экологического разрешения. Вместе с тем завод планирует получить данный документ в течение текущего года.

Отметим, что на предприятии насчитывается более 300 источников выбросов. Основных организованных источников — 4. На всех 4 установлены автоматизированные системы мониторинга. Посредством данных систем информация о выбросах загрязняющих веществ в режиме реального времени поступает в уполномоченные государственные органы.

Напомним, что 25 января в городе Атырау по результатам мониторинга качества атмосферного воздуха на ряде территорий специалистами филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 36 раз.