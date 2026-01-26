Превышение сероводорода в 36 раз в Атырау: АНПЗ опроверг свою причастность
Экологи планируют провести внеплановую проверку на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. Поводом для этого стало превышение предельно допустимой концентрации сероводорода на территории ряда населённых пунктов города Атырау, зафиксированное 25 января, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам заместителя руководителя Департамента экологии по Атырауской области Ерлана Есенова, в настоящее время в связи с данной ситуацией проводится сбор материалов, касающихся качества атмосферного воздуха. После завершения работы документы будут направлены в правоохранительные органы.
— Не только 25 января, но и в другие дни отмечались случаи превышения содержания сероводорода в атмосферном воздухе выше предельно допустимых норм. В настоящее время проводится анализ всей имеющейся информации. По каждому выявленному факту в обязательном порядке будет проведена проверка. В соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса мы не имеем права начинать проверку Атырауского нефтеперерабатывающего завода без соответствующих разрешительных документов. В связи с этим все материалы будут собраны и направлены в органы прокуратуры. Только после регистрации материалов мы приступим к проведению проверки, — сообщил Ерлан Есенов.
В свою очередь лаборатория Атырауского нефтеперерабатывающего завода провела проверку качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия, расположенной в западной и юго-западной частях территории, с учётом направления северо-восточного ветра.
По итогам проведённых исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выявлено не было. Таким образом, как отмечают на предприятии, источник неприятного запаха не связан с деятельностью завода.
Исследования качества атмосферного воздуха проводились по следующим компонентам:
1. Сероводород — показатель: 0,00002 мг/м³, норма: 0,008 мг/м³;
2. Углеводороды С6-С10 — показатель: 0, норма: 30 мг/м³;
3. Углеводороды С12-С19 — показатель: 0, норма: 1 мг/м³;
3. Бензол — показатель: 0, норма: 0,3 мг/м³;
4. Ксилол — показатель: 0, норма: 0,2 мг/м³.
— Жителям Атырау в случае появления запаха необходимо обязательно обращать внимание на направление ветра. В тот день ветер дул с северо-востока, сегодня он дует с севера. Иными словами, направление ветра было в сторону Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Вместе с тем на территории Атырау существуют и другие источники загрязнения. Установить точный источник запаха могут только уполномоченные органы. Со своей стороны мы провели анализ в санитарно-защитных зонах и установили, что выбросы не превышают предельно допустимых норм, — сообщила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Молдир Борашева.
Представитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода также прокомментировала заявления жителей о том, что «в период с пятницы по воскресенье запах, исходящий от предприятия, бывает более резким, чем обычно». По словам Молдир Борашевой, данная информация не соответствует действительности. Все выбросы осуществляются с основных организованных источников и контролируются с использованием инструментальных и расчётных методов.
— Хотела бы остановиться ещё на одном моменте. Если внимательно проанализировать видеозапись, снятую жителем села Таскала, можно увидеть, что пар направляется прямо в северо-восточном направлении. Иными словами, ветер не дует непосредственно в сторону жилого дома, а проходит мимо него, — отметила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Молдир Борашева.
Согласно официальной информации, распространённой заводом, в технологических процессах предприятия используется принцип теплообмена: один поток нагревается, другой — охлаждается. В качестве теплоносителя между потоками применяется вода. Данный подход является широко распространённой практикой на нефтеперерабатывающих заводах по всему миру. Вода нагревается в технологических печах и затем охлаждается с использованием градирен. В процессе нагрева путём сжигания топлива и последующего охлаждения при контакте с холодным воздухом образуется водяной пар, который выводится в атмосферу.
— В тёплые периоды водяной пар быстро рассеивается в атмосфере. При понижении температуры воздуха, особенно в зимние месяцы, пар конденсируется в приземных слоях, формируя шлейф, состоящий из капель воды и кристаллов льда. Данное явление может визуально восприниматься как «дым», выходящий из печных труб и градирен, однако оно не является продуктом горения и не свидетельствует о загрязнении атмосферного воздуха, — говорится в официальном сообщении предприятия.
Представитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода также сообщила, что в настоящее время предприятие не имеет комплексного экологического разрешения. Вместе с тем завод планирует получить данный документ в течение текущего года.
Отметим, что на предприятии насчитывается более 300 источников выбросов. Основных организованных источников — 4. На всех 4 установлены автоматизированные системы мониторинга. Посредством данных систем информация о выбросах загрязняющих веществ в режиме реального времени поступает в уполномоченные государственные органы.
Напомним, что 25 января в городе Атырау по результатам мониторинга качества атмосферного воздуха на ряде территорий специалистами филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 36 раз.