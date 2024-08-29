Претензий к полимеру нет: аким Алматы о причинах появления колеи на проспекте Абая

Аким Алматы Ерболат Досаев объяснил причины образования колей на автобусной линии по проспекту Абая, передает корреспондент агентства Kazinform.

На встрече акима с жителями Алмалинского района журналист задала вопрос, имеются ли у акима претензии к качеству полимерного асфальта после того, как по проспекту Абая образовалась колея на автобусной линии.

— У меня претензий к полимеру нет, прямо скажу. Полимер работает нормально. Вопрос в том, что находится под слоями полимера. Дополнительные исследования провели. У нас все дороги в городе после среднего ремонта принимает филиал Национального центра качества дорожных активов. И мы делали более глубокие исследования. Сейчас подрядчик за счет своих средств будет работу проводить на отдельных участках, где ездят автобусы и троллейбусы, — сказал Ерболат Досаев.

Он подчеркнул, что в будущем дорожники будут снимать старые слои асфальта на участках, где курсируют автобусы, чтобы предотвратить образование колей.

Ранее руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев в ходе очередной сессии маслихата ответил на критику депутата, касающуюся состояния асфальтового покрытия по автобусной линии на проспекте Абая.

В прошлом году по проспекту Абая в Алматы с июля по август проводились работы по среднему ремонту. Протяженность на участке от улицы Тлендиева до проспекта Достык, составила 6,5 км.

Тогда сообщалось, что впервые была использована асфальтобетонная смесь с добавлением полимеров. Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.