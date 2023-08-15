Ремонт на проспекте Абая завершили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Средний ремонт проезжей части проспекта Абая завершен раньше утвержденного срока в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что в этом году в рамках среднего ремонта были запланированы работы по проспекту Абая, протяженностью 6,5 км на участке от улицы Тлендиева до проспекта Достык.

«В июле были начаты работы по среднему ремонту, которые планировалось завершить до 31 августа. Для удобства горожан работы проводились в ночное время. В целях ускорения проведения ремонта были привлечены две подрядные организации, которые работали параллельно, и средний ремонт проезжей части удалось завершить раньше срока – 12 августа. Работы по тротуарной части будут завершены до 31 августа», - отметили в акимате.

На сегодняшний день по проспекту ведутся работы по нанесению дорожной разметки, которые идут также в ночное время без перекрытий.

В текущем дорожно-ремонтном сезоне впервые была использована асфальтобетонная смесь с добавлением полимеров. Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

До конца года акимат планирует отремонтировать средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км. Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 км. Долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в этом году планируется поднять с прошлогодних 86% до 89%, в последующем к 2025 году - до 95%.