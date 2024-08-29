Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев в ходе очередной сессии маслихата ответил на критику депутата, касающуюся состояния асфальтового покрытия по автобусной линии на проспекте Абая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат маслихата Тимур Елеусизов заявил, что асфальт на выделенной автобусной линии по проспекту Абая, уложенный в прошлом году, испортился.

Сагындык Телибаевв ответил, что в прошлом году на участке проспекта Абая от проспекта Достык до улицы Тлендиева был проведен средний ремонт с укладкой двух слоев асфальтобетонного покрытия.

— Однако на сегодня на обособленной полосе для общественного транспорта на шести участках протяженностью 20 метров каждый выявлена колея. На данных участках были проведены лабораторные исследования с отбором керна из асфальтобетонных слоев до основания дорожной одежды, — сказал он.

По его словам, по результатам отбора зафиксирован разлом по середине кернов. Это свидетельствует о том, что причиной возникновения колеи является непрочный слой основания из старого асфальтобетона на глубине от 15 до 30 см, который сформировался исторически в результате ремонта за многие прошлые периоды.

— В целях устранения дефектов уже вечером 29 августа подрядная организация за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств начнет фрезеровку участков с колеей и затем уложит три слоя асфальтобетона, — сообщил руководитель УГМ.

Он добавил, что в целом для контроля качества на всех ремонтируемых дорогах привлекаются службы технического и авторского надзоров. Вместе с тем контроль за качеством дорожно-строительных работ осуществляет Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог.

В прошлом году по проспекту Абая в Алматы с июля по август проводились работы по среднему ремонту. Протяженность на участке от улицы Тлендиева до проспекта Достык, составила 6,5 км.

Тогда сообщалось, что впервые была использована асфальтобетонная смесь с добавлением полимеров. Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.